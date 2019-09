Nintendo teilt sportliche Ideen zur Verwendung der Joy-Cons

Nintendo hat auf ihren sozialen Kanälen in der Nacht ein Video geteilt, aus dem wir nicht wirklich schlau werden. In einer Szene hält eine junge Frau etwas in der Hand, das uns an ein riesiges Gummilenkrad erinnert. An anderer Stelle schnallt sich jemand einen Joy-Con um den Oberschenkel. Was uns grob an sportliche Fitness-Tracker erinnert, scheint ein erster Blick auf eine neue Idee von Nintendo zu sein. Das Unternehmen will uns aktuell aber noch selbst rätseln lassen, bevor es sich am 12. September dazu äußert. Bis dahin denken wir an Frisbees, Wii Fit und an das offizielle Mario-Kart-Lenkrad. Was sind eure Vermutungen?

You watching Werben