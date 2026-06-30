Nintendo teilt jede Menge Splatoon Raiders Gameplay während des dedizierten Directs

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Der heutige Tag war für Splatoon-Fans schon ziemlich verrückt. Wir konnten gerade unsere Eindrücke teilen, nachdem wir Splatoon Raiders praktisch ausprobiert hatten, und das geschah genau zu dem Zeitpunkt, als die zuvor versprochene Direct-Sendung für das Spiel begann.

Vor diesem Hintergrund hat Nintendo nun gerade rund 20 Minuten Splatoon Raiders Gameplay präsentiert, darunter komplexe Einblicke in den Kampf, Erkundung, Schatzsuche, Amiibos, Mehrspielermodus, Upgrading, Basisanpassung und mehr.

Wir lernen die verschiedenen Arten von Salmoniden kennen, gegen die die Spieler kämpfen werden, darunter Kleinere, Boss- und Veteranen-Gegner, während wir gleichzeitig die verschiedenen Panzer kennenlernen, die dir zur Verfügung stehen, von Geschwindigkeit, Power bis Taktik, die die Spieldynamik verändern.

Das kommt dann zu den angebotenen Schwierigkeitsgraden hinzu, die die lässigsten Varianten namens Tourist, das mittlere Erlebnis von Raider und die härteste Variante von Survivalist umfassen. Abschließend endete die Serie mit der Enthüllung von Salmoniden-Reliquien, seltenen Schätzen, die "seltsame, verborgene Kräfte" freischalten.

Während man den Großteil davon in Aktion im vollständigen Direct-Video unten sehen kann, werden diejenigen, die sich fragen, was die Amiibos bieten und wen sie widerspiegeln, neue Outfits für die jeweiligen Charaktere Shiver, Frye und Big Man bringen, mit jeweils separaten Amiibos, die wie ein vollständiges Diorama arrangiert werden können.

Was das Veröffentlichungsdatum für Splatoon Raiders betrifft, so wird der exklusive Titel für die Switch 2 am 23. Juli erscheinen, mit Vorbestellungen nun verfügbar.