Nintendo teilt ein Übersichtsvideo von Splatoon Raiders

HQ

Wie ihr wisst, markiert heute den Start des Switch-2-Exklusives Splatoon Raiders, eine etwas andere Version von Nintendos inzwischen klassischem Shooter-Konzept. Viele hatten wahrscheinlich mit Splatoon 4 und nicht mit einem Einzelspieler-Spiel gerechnet, aber wie wir gestern berichteten, geht es hier hauptsächlich darum, den Entwicklern eine kleine Pause zu gönnen, und es wird in Zukunft mehr Mehrspielermodus geben.

Nun meint Nintendo, wir sollten Splatoon Raiders besser kennenlernen, um zu verstehen, wie sich das Grundkonzept von seinen Vorgängern unterscheidet. Hier schlüpfen wir in die Rolle eines Mechanikers, der zusammen mit Deep Cut (Shiver, Frye und Big Man) die geheimnisvollen Spirhalite-Inseln erkunden wird – eine Mischung aus Splatoon-Gameplay und Action-RPG-Elementen.

Wie ihr vielleicht schon wisst, haben wir eine Rezension des Spiels, die ihr hier lesen könnt, und nun hat Nintendo auch einen Übersichtstrailer veröffentlicht, um euch einen guten Eindruck von diesem brandneuen Titel zu geben. Schauen Sie es sich unten an.