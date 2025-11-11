Nintendo teasert neues Lego Ganondorf-Diorama an

HQ

Fans von Lego und Zelda scheinen sich auf etwas ganz Besonderes im nächsten Jahr freuen zu können. Nintendo hat gerade bestätigt, dass das nächste große Bauset auf dem Weg ist, und dem kurzen Videoclip nach zu urteilen, der auf X gepostet wurde, dreht sich alles um ein Ganondorf-Diorama - direkt aus der letzten Schlacht in Ocarina of Time.

Das passt auch ziemlich gut zu dem Großen Deku-Baum-Set, das vor einiger Zeit veröffentlicht wurde, und passt auch zu einigen der Gerüchte, die schon seit einiger Zeit online die Runde machen.

Mehreren zuverlässigen Quellen zufolge wird das Set aus 1003 Teilen bestehen und soll am 1. März nächsten Jahres erscheinen. Der genaue Preis des neuen Sets ist noch nicht bekannt, aber aufgrund der Stückzahl und der Tatsache, dass es sich um ein Lizenzprodukt handelt - sowie im Vergleich mit dem bereits erwähnten Deku Tree - wird es höchstwahrscheinlich für mindestens 180 Dollar im Einzelhandel erhältlich sein.

Hast du Lust auf noch mehr Zelda Lego?