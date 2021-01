Nintendo tanzt mit Animal Crossing: New Horizons in den Karnevalsmonat

You're watching Werben

Die Charaktere von Animal Crossing: New Horizons bereiten sich darauf vor, ihre Version des Karnevals mit der Veranstaltung "Festivale" zu feiern. Die Veranstaltung wird mit einem kostenlosen Update am 28. Januar integriert und führt neue Reaktionen, kunterbunte und luftige Kleidungsstücke, sowie thematische Gegenstände ein. Die genauen Details bekommt ihr auf der offiziellen Webseite.

Die Veranstaltung selbst und die Gegenstände werden nicht alle direkt am 28. Januar verfügbar sein, sondern an mehreren Daten im Februar im Spiel verfügbar sein. Es lohnt sich daher, eurer Insel in den kommenden Wochen regelmäßig einen Besuch abzustatten, wenn ihr stilecht die Hüften schwingen wollt. Nintendo verwies ansonsten noch auf ein ominöses Geburtstags-Update für Animal Crossing: New Horizons, obwohl sie mögliche Inhalt nicht detailliert beschrieben haben.