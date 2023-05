Nintendo Switch-Verkäufe überschreiten weltweit 125 Millionen

HQ

Nintendo hat gerade seine Ergebnisse für das Ende des Geschäftsjahres 22 veröffentlicht, und das Unternehmen hat einige beeindruckende Zahlen vorgelegt, darunter die Bestätigung, dass die Nintendo Switch seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2017 über 125,62 Millionen Einheiten verkauft hat.

Dazu gehören natürlich auch die Original-, Lite- und OLED-Modelle der Hybridkonsole, aber es ist immer noch eine beeindruckende Zahl. Darüber hinaus konnte die Switch allein im letzten Quartal über 3 Millionen Einheiten verkaufen, was zeigt, dass die Nachfrage nach der Konsole weiterhin hoch ist.

In Bezug auf die Verkaufszahlen von Software haben wir gesehen, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild vor der Veröffentlichung seiner Fortsetzung in dieser Woche weitere 810.000 Exemplare verkauft hat. Außerdem verkauften sich Pokémon Karmesin und Purpur eine weitere Million Mal, und Metroid Dread hat zusammen mit den neuen Fire Emblem- und Kirby-Spielen 1 Million verkaufte Einheiten überschritten.

Den vollständigen Ergebnisbericht finden Sie hier.