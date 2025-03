Nintendo Switch: Vom wackeligen Start zur Weltherrschaft

HQ

In vielerlei Hinsicht fühlt es sich fast ein wenig surreal an, zu versuchen, die Nintendo Switch zusammenzufassen. Was für eine unglaubliche Reise es war, bei der es keine Übertreibung ist zu sagen, dass es alles in der Spielewelt schlägt, mit möglicherweise nur der Mega Drive, der ersten PlayStation und der Xbox 360 als Konkurrenten. Wir sprechen hier von einer Konsole, die aus dem Nichts kam, aber dennoch für Furore sorgte und heute auf dem besten Weg ist, das meistverkaufte Spielgerät aller Zeiten zu werden.

Aber... Ich denke, wir sollten von vorne anfangen. Und für mich war das Jahr 2012 und die Veröffentlichung der Wii U. Nintendo hatte mit der Wii seinen bisher größten Konsolenerfolg und wollte daran anknüpfen. Sie hatten die Idee einer Konsole, mit der wir auf eine neue Art und Weise spielen können und einen Bildschirm haben, der neue Ideen ermöglicht und uns auch zu Hause kabellos spielen lässt, auch ohne Fernseher. Wenn Sie die Augen zusammenkneifen, erinnert Sie das Wii U Gamepad ein wenig an das Switch, und es ist leicht zu erkennen, dass es die Grundlage für letzteres ist.

Noch vor acht Jahren gab es wenig für Nintendo und Switch, und viele waren der Meinung, dass es für Nintendo an der Zeit war, die Idee der Konsolen aufzugeben.

Die Wii U war jedoch ein gigantischer Flop und nichts lief so, wie Nintendo es wollte. Die Spieler mochten es nicht, gleichzeitig auf das Gamepad und den Fernseher schauen zu müssen, viele waren verwirrt durch den Namen und das Marketing und erkannten nicht, dass es sich um eine neue Konsole und nicht um ein Wii-Zubehör handelte, und die Hardware war kompliziert für Dritte, die sie aufgaben. Damit stand Nintendo fast allein in einer Situation, die an die Nintendo 64-Ära erinnerte, aber selbst dann hatten sie zumindest die leistungsstärkste Konsole, mit der sie sich zu dieser Zeit rühmen konnten, und die Cartridges boten einige Vor- (und Nachteile) gegenüber den langsameren CDs.

Der Gamecube galt zehn Jahre zuvor als großer Flop, nachdem er in seinem Leben 22 Millionen Mal verkauft worden war, aber die Wii U erreichte nicht einmal 14 Millionen. Schlimmer noch, auch der Nintendo 3DS hatte an Schwung verloren und war bei weitem nicht so beliebt wie der Nintendo DS. Dass Nintendo einen Sega macht und die Konsolen aufgibt, wird zunehmend als vernünftiges Szenario angesehen, und vielleicht wird das nächste Mario-Spiel für die PlayStation veröffentlicht, und Metroid findet ein natürliches Zuhause auf der Xbox.

Man braucht keine Falkenaugen, um die Entwicklung seit der Wii U zu sehen.

Die Wii U schlief langsam ein und vier Jahre nach ihrer Markteinführung wurde bestätigt, dass Nintendo an einem Gerät arbeitete, das unter dem Arbeitsnamen NX bekannt war, das im Oktober 2016 vorgestellt und Switch genannt wurde. Zu sagen, dass die Leute fassungslos waren, war eine Übertreibung. Hier sind einige der Kommentare von Gamereactor-Lesern:

"Ich denke, es ist Nobos dümmste Konsole, die sie je gemacht haben, völlig idiotisch! Sie hätten entweder eine neue tragbare Konsole oder eine neue Desktop-Konsole bauen sollen, keine Hybride! Ich sehe keinen Sinn darin, die Konsole unterwegs mitzunehmen, sie ist zu groß, hat eine zu schlechte Akkulaufzeit und ist generell schlecht gestaltet."

"Wie ich schon sagte, es ist eine Wii U 2.0, aber mit abnehmbaren Bedienelementen. Ohne irgendetwas über Akkulaufzeit, Reichweite, Leistung und Auflösung zu wissen, werde ich wahrscheinlich abwarten und sehen."

"... Es ist viel zu groß, um irgendetwas zu sein."

"Tausendsassa, Meister in nichts".

"Ich hoffe, dass das ein Fiasko vom Typ Wii U ist."

"Switch ist zu teuer, und das scheint die gängige Meinung im Internet zu sein. Ernsthaft, 300 Pfund oder sogar mehr dafür?"

"Wird ein totaler Flop, alte Spiele, die Jahre zuvor auf den anderen Konsolen veröffentlicht wurden, und viele Wii U-Portierungen... Das ist Wii U 2".

Nintendo hat sich direkt von der am schlechtesten verkauften Konsole aller Zeiten zur meistverkauften Konsole entwickelt.

Und so weiter, und so weiter. Natürlich gab es auch optimistische Stimmen, aber es war eine sehr negative Stimmung von einigen Seiten. Eine sehr große Menschenmenge hatte Nintendo völlig ausgezählt, und die Idee einer Wii U-ähnlichen Konsole, die noch mehr kostete, schien die Definition eines One-Way-Tickets aus der Konsolenherstellung zu sein. Obwohl all dies so falsch war, wie es nur sein konnte, verstehe ich es immer noch. Ich habe es selbst getan, als ich für das Gamereactor Magazin voraussagte, dass der Nintendo DS floppen und das Rennen gegen die PSP verlieren würde... woraufhin es zum zweitmeistverkauften Format aller Zeiten wurde. Au!

Switch kam, sah und siegte, und dieses Mal hatte Nintendo seine Hausaufgaben gemacht. Obwohl ich denke, dass ihre Vision, dass die Leute den Switch mitnehmen und unterwegs mit ihren eigenen Joy-Cons im Mehrspielermodus spielen, reine Fiktion ist (diejenigen, die tragbare Spiele spielen, spielen hauptsächlich alleine, obwohl es Ausnahmen gibt), gab es sicherlich einen Nachholbedarf an einer Hybridkonsole. Auf diese Weise konnte Nintendo selbst aufhören, separate Spiele für tragbare und Desktop-Geräte zu entwickeln, was die Veröffentlichung erheblich beschleunigte, und die Leistung war für die meisten Leute gut genug. Außerdem hatten sie die Wii U-Bibliothek, die fast jeder vermisste, weil sie sich so schlecht verkaufte, was im Laufe der Generation als guter Ausgangspunkt diente, um die Veröffentlichungslisten mit Remastern zu füllen, nicht zuletzt Mario Kart 8 Deluxe, das mit über 67 Millionen verkauften Exemplaren zum meistverkauften Spiel des Formats geworden ist.

Während der vorherigen Generation lieferte Nintendo eine Qualität wie kein anderes, und ein Paradebeispiel dafür ist Mario Kart 8. Sobald es auf ein kommerziell nutzbares Format gebracht wurde, flog es förmlich aus den Regalen.

Nintendo hat, wie Sega während der Dreamcast-Ära, bewiesen, dass es besonders gut mit dem Messer an der Kehle umgehen kann und trotz des Flops der Wii U kamen viele großartige Spiele auf die Konsole und Switch startete extrem aggressiv mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild bei seiner Veröffentlichung, kurz gefolgt von den bereits erwähnten Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Mario + Rabbids Kingdom Battle und einen weiteren Monat später Super Mario Odyssey.

Diese Batterie starker Titel reichte aus, um das Gerät aus den Regalen fliegen zu lassen, was wiederum Dritte, nicht zuletzt Indies, aufweckte. Erfolg führt zu Erfolg, und trotz eines etwas langsameren ersten Halbjahres 2018 in Bezug auf die Verkäufe (mit Spielen wie Bayonetta 2, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Mario Tennis Aces und Captain Toad: Treasure Tracker ) war der Stein bereits ins Rollen gekommen. Wie üblich wollte auch Nintendo etwas Neues anbieten und präsentierte das Cardboard-Konzept Labo, mit dem wir auf völlig neue Arten spielen konnten. Es war auch kein Erfolg, aber die skurrile Idee verstärkte das Gefühl, dass Nintendo innovativ und überraschend ist.

Nintendo kann immer noch überraschen wie kaum ein anderer und kam im Jahr nach der Veröffentlichung der Switch auf die Idee, dass jeder mit Pappe bauen sollte.

Während in der ersten Hälfte des Jahres 2018 die Verkäufe etwas geringer waren, als die größten Nintendo-Titel normalerweise liefern, war die zweite Hälfte noch verrückter. Damals wurden Super Mario Party, Pokémon: Let's Go Pikachu /Let's Go Eevee und Super Smash Bros. Ultimate veröffentlicht, drei Spiele, die zusammen 72 Millionen verkaufte Exemplare erreichten. Und dann starteten sie Anfang Januar mit New Super Mario Bros. U Deluxe in das Jahr 2019, ein Spiel, das sich fast 20 Millionen Mal verkaufte.

Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass Nintendo das Unmögliche geschafft hatte. Die Wii U war bereits in Vergessenheit geraten, und die Switch flog aus den Regalen, als ein Verkaufsrekord nach dem anderen pulverisiert wurde. Ein Beweis dafür kommt vom damaligen Xbox-Chef Phil Spencer (jetzt Overall Gaming Boss bei Microsoft), der sich entschied, mit Nintendo statt gegen sie zusammenzuarbeiten, indem er das Xbox-exklusive Ori and the Blind Forest für Switch einführte und Banjo-Kazooie als DLC-Charakter in Smash Bros. erscheinen ließ

Sogar Ring Fit Adventure (das eigentlich ein wirklich schönes Training bietet) zeigt, wie Nintendo Risiken eingeht, wie es andere nicht tun.

Eine andere Sache, die seltsamerweise dazu beitrug, die Popularität der Switch zu festigen, war tatsächlich die Pandemie. Die Leute saßen zu Hause und wo die meisten anderen den lokalen Multiplayer aufgegeben haben, hat Nintendo stattdessen besonders viel in diesen Bereich investiert. Und Animal Crossing: New Horizons schnitt am besten ab und kam im März 2022 in die Kinos, als die Pandemie den Westen erobert hatte. Die Menschen bauten Städte, grüßten sich gegenseitig und genossen ihre Abgeschiedenheit, und New Horizons ist mit knapp 48 Millionen verkauften Exemplaren das zweitmeistverkaufte Spiel in diesem Format.

Der Rest, könnte man sagen, ist Geschichte. Um 2022 herum, nach fünf Jahren auf dem Markt, kamen Gerüchte auf, dass es Zeit für einen Ersatz sei. Nicht zuletzt, weil Microsoft und Sony Ende 2020 die PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht haben. Der Switch galt bereits bei seiner Veröffentlichung als schwächer in der Hardwareleistung und war gegen die neue Konkurrenz praktisch Steinzeit.

Nächste Woche ist es soweit...

Nintendo erklärte jedoch deutlich, dass es noch nicht an der Zeit sei, die Konsole zu ersetzen, eine Botschaft, die sie öffentlich an ihre Finanziers richteten und sicherstellten, dass niemand die Botschaft wirklich falsch interpretieren konnte. Switch hatte noch einige Jahre drin. Trotzdem sind die Gerüchte seit 2022 langsam aber sicher immer häufiger und stammen aus guten Quellen, während Leaks aufgetaucht sind. An sich nicht so seltsam, denn diejenigen, die Spiele um den Start herum veröffentlichen wollten, hätten vernünftigerweise in voller Produktion sein müssen. Dies war ein Bruch im Trend, der sogar Nintendo selbst überrascht zu haben scheint, es ist einfach nicht mehr möglich, Geheimnisse zu bewahren, alles wird durchsickern.

Und die Lecks gingen weiter. Heute wissen wir, dass das Switch 2 am 2. April erneut gezeigt werden soll und angeblich nur wenige Monate später auf den Markt kommen wird. Kürzlich haben wir gesehen, was wahrscheinlich das letzte Nintendo Direct sein wird, das ausschließlich dem Switch gewidmet ist, und nach 151 Millionen verkauften Einheiten steht es kurz davor, einen Ersatz zu bekommen, was zu rückläufigen Verkaufszahlen führen wird. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass es den Nintendo DS mit 155 Millionen überholen wird und damit das meistverkaufte Gerät aller Zeiten von Nintendo ist. Ob es aber auch die PlayStation 2 mit etwas mehr als 160 Millionen überholen wird, bleibt abzuwarten.

... Und so ist es an der Zeit, sich von diesem zu verabschieden - auch wenn es ihn sicher noch mindestens ein Jahr geben wird.

Es ist klar, dass es jetzt in den letzten Zügen liegt. Dennoch wird die Konsole noch mindestens ein weiteres Jahr lang voll unterstützt (es sind bereits Spiele für 2026 und später in diesem Jahr angekündigt Metroid Prime 4: Beyond und Pokémon Legends: Z-A ). Darüber hinaus sollten wir nicht ausschließen, dass Nintendo als eine Art Abschied noch etwas mehr zu verkünden hat. In ein paar Tagen wird sich jedoch alles um den Ersatz drehen, wobei die Leute, obwohl sie ziemlich genau wie das Switch 1 aussehen, nicht so hartnäckig darauf zu sein scheinen, dass es floppt. Wir können dem Switch dafür danken, der Konsole, die nach den Misserfolgen der Wii U und einer ungewissen Zukunft die Spielewelt dominierte und Mario größer als je zuvor machte.