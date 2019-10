Nintendo Switch verkauft 15 Millionen Geräte in den USA

Vor kurzem teilte Nintendo mit, dass sich ihre neueste Konsole in Europa seit Markteintritt über 10 Millionen Mal verkauft habe, heute erfahren wir die nicht minder beeindruckenden Zahlen aus den Vereinigten Staaten. Die Nintendo Switch konnte in Nordamerika bislang über 15 Millionen Einheiten absetzen, in diesem Jahr sei zudem ein Wachstum von knapp 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr ersichtlich, berichten die Analysten der NPD Group. Diese Daten beziehen sich auf den Zeitraum bis Ende September, kurz nachdem die neue Switch Lite erschien. In Nordamerika steht die Nintendo Switch seit zehn Monaten in Folge an der Spitze der Konsolencharts.

"Zu Beginn unserer dritten Weihnachtszeit sorgt die Nintendo Switch für Aufsehen und Anziehungskraft. Über 15 Millionen Verbraucher in ganz Nordamerika spielen ihre Lieblingsspiele wann und wo immer sie wollen", sagte Doug Bowser, Präsident von Nintendo Amerika. "Und in diesem Urlaub bringen wir Nintendo-Switch-Besitzer noch mehr frische und einzigartige Unterhaltungserlebnisse, wie Ring Fit Adventure, Luigi's Mansion 3, Pokémon Schild/Schwert, sowie Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Tokyo 2020, zusätzlich zu der großen und vielfältigen [bestehenden] Bibliothek von Spielen des Systems."

Zweieinhalb Jahre nach dem Markteintritt scheint die Nintendo Switch noch immer nicht an Fahrt zu verlieren. Seid ihr mit der Hybridkonsole zufrieden?

