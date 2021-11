Nintendo Switch und Metroid Dread waren im Oktober in den USA sehr gefragt

HQ

Das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen NPD Group teilte Ende der Woche mit, welche Spiele und Konsolen sich im Oktober 2021 in den USA besonders gut verkauft haben. Die Nintendo Switch liegt wieder an der Spitze der Hardware-Charts, nachdem die Playstation 5 die Hybridplattform im September 2021 nach 33 Monaten erstmals vom Thron vertrieben hat.

Daran sicher nicht ganz unbeteiligt ist Metroid Dread, das bei den US-Amerikanern noch stärker startet als alle bisherigen Spiele der Reihe. Der Präsident von Nintendo Amerika, Doug Bowser, verrät im Gespräch mit der Washington Post, dass das 2D-Abenteuer allein in den USA über 854.000 Exemplare in den ersten drei Wochen verkaufen konnte. Gegen Far Cry 6 und Back 4 Blood (die beide auf PC, Playstation und Xbox erhältlich sind) konnte sich das neue Metroid Dread aber nicht durchsetzen. Die beiden Titel waren im Oktober 2021 in den USA gefragter als das Switch-exklusive Abenteuer.