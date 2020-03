Nintendo Switch übertrifft japanische Wii-Verkaufszahlen

Bestimmt habt ihr das schon gehört, aber die Switch verkauft sich großartig! Das ist an sich vielleicht keine Neuigkeit, aber uns erstaunt es immer wieder, wie gut Nintendos aktuelle Konsole bei den Leuten auf der ganzen Welt ankommt. Nun hat der Niko-Partners-Analyst Daniel Ahmad festgestellt, dass die Hybridkonsole es tatsächlich geschafft hat, die aktuellsten Verkaufszahlen der Wii in Japan zu übertreffen. Die Wii ist nach wie vor Nintendos meistverkaufte Heimkonsole, weil sie sich extrem gut im Massenmarkt etablieren konnte. Dass die Switch nach nur knapp drei Jahren in ersten Territorien die Verkaufszahlen dieses Geräts knackt, ist deshalb spannend.

Der aktuelle Grund für das anhaltende Interesse der Hardware heißt Animal Crossing: New Horizons, das diese Woche laut GfK "mit großem Abstand" die Switch-Verkaufscharts in Deutschland und überall auf der Welt anführt. Das Game soll sich laut Ahmad allein in Japan über 2,5 Millionen Exemplare verkauft haben (diese Zahl enthält die digitalen Verkäufe).