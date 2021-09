Nintendo Switch: System-Update ermöglicht Bluetooth-Verbindung zu Audio-Ausgabegeräten

HQ

Nintendo hat am Morgen das Firmware-Update v.13.0.0 für ihre Hybridkonsole veröffentlicht. Die Nintendo Switch kann den Spielsound ab sofort über eine Bluetooth-Verbindung mit einem gekoppelten Gerät ausgeben, was eine echte Bereicherung ist. Um die Konnektivität der Hardware nicht zu überlasten, musste der Hersteller jedoch einige Einschnitte hinnehmen. Wenn ihr euren Sound via Bluetooth ausgebt, dann könnt ihr zum Beispiel nur maximal zwei kabellose Controller gleichzeitig nutzen. Außerdem müsst ihr beim Spielstart lokaler Wireless-Matches in Kauf nehmen, dass der Sound abbricht. Auf dieser Webseite erfahrt ihr alles Weitere zu dem Thema.

Zur Vorbereitung auf die bevorstehende Markteinführung des Nintendo-Switch-OLED-Modells stellt Nintendo außerdem ein paar Updates bereit, die auf verkabelte Setups abzielen. Rüstet ihr auf ein Dock um, das via LAN-Kabel mit dem Netz verbunden ist, könnt ihr Systemupdates auf diesem Wege automatisch vornehmen lassen. Zudem wird eure Konsole die Internetverbindung auch im Schlafmodus beibehalten, wenn sie sich in einem solchen Dock befindet. Alle sonstigen Details findet ihr in den Patch-Notizen.