LIVE
HQ
logo hd live | Yoshi and the Mysterious Book
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Deutsch

      Einloggen
      Gamereactor
      News
      Nintendo Switch Sports Resort
      Highlight: SGF 2026-Berichterstattung

      Nintendo Switch Sports Resort ist die Fortsetzung von Wii Sports Resort

      Es umfasst 12 verschiedene bewegungsbasierte Sportarten zum Spielen.

      Versuch mal, das fünfmal schnell zu sagen. Eine lang erwartete Fortsetzung des legendären Wii-Spiels, das jeder spielen konnte, wurde nun bestätigt, wobei intuitives Gameplay durch physische Bewegungen im Mittelpunkt steht. Du kannst dich darauf freuen, deine Freunde in insgesamt 12 Disziplinen zu schlagen, darunter: Tischtennis, Bogenschießen, Jetskis, Boxen, Tennis, Volleyball, Bowling, Basketball, Golf, Daumenringen (noch keine olympische Sportart, aber wir hoffen, dass sie kommt), Skateboarden, Drachfliegen und Springseil.

      Nintendo Switch Sports Resorts erscheint am 22. Oktober und sollte genauso unverzichtbar sein wie die vorherigen Titel der Reihe.

      Wirst du im Oktober auf der Switch 2 bowlen oder Smash spielen?

      Nintendo Switch Sports ResortsNintendo Switch Sports ResortsNintendo Switch Sports Resorts

      Ähnliche Texte



      Lädt nächsten Inhalt