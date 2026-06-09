Nintendo Switch Sports Resort ist die Fortsetzung von Wii Sports Resort

Versuch mal, das fünfmal schnell zu sagen. Eine lang erwartete Fortsetzung des legendären Wii-Spiels, das jeder spielen konnte, wurde nun bestätigt, wobei intuitives Gameplay durch physische Bewegungen im Mittelpunkt steht. Du kannst dich darauf freuen, deine Freunde in insgesamt 12 Disziplinen zu schlagen, darunter: Tischtennis, Bogenschießen, Jetskis, Boxen, Tennis, Volleyball, Bowling, Basketball, Golf, Daumenringen (noch keine olympische Sportart, aber wir hoffen, dass sie kommt), Skateboarden, Drachfliegen und Springseil.

Nintendo Switch Sports Resorts erscheint am 22. Oktober und sollte genauso unverzichtbar sein wie die vorherigen Titel der Reihe.

Wirst du im Oktober auf der Switch 2 bowlen oder Smash spielen?