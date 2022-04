Nintendo Switch Sports - Ersteindruck und Gameplay aller sechs Disziplinen

HQ

Nintendo Switch Sports erscheint am 29. April exklusiv auf der gleichnamigen Plattform und es ist der vierte Teil der Wii-Sport-Serie, die zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten gehören. Genau wie das Original, das vor 16 Jahren erschien und maßgeblich zum Erfolg der Nintendo Wii beigetragen hat, ist dieses Spiel kein Partyspaß, sondern eher ein körperbetontes Fitnessspiel für Familien. Ihr benötigt zum Spielen deshalb einen offenen Raum oder zumindest genügend Platz, um euch frei bewegen zu können. Wir haben die sechs Sportdisziplinen bereits ausprobieren dürfen, die bei der Markteinführung des Games verfügbar sein werden.

Drei davon waren schon während eines Online-Tests spielbar und abgesehen von diesen Aktivitäten konnten wir diesmal auch Fußball, Volleyball und Badminton ausprobieren. Wir sollten darauf hinweisen, dass Golf zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert wird und dass man Fußball auch in regulären Matches mit Beingurten spielen können wird (Ende April werdet ihr die in physischen Verpackungen enthaltenen Beingurte aber nur zum Torschießen nutzen können).

Bevor wir über das eigentliche Spielerlebnis sprechen, möchten wir betonen, dass es in unserem Artikel nicht um das Online-Spiel oder die Einzelspielerprogression gehen wird (man schaltet durch das Spielen einen Haufen kosmetischer Gegenstände für den eigenen Charakter frei, der auf euren Miis basieren kann). Unsere Eindrücke basieren auf dem lockeren, lokalen Mehrspielermodus, der das Original zu einem weltweiten Phänomen gemacht hat.

Badminton stellt eure Reflexe auf die Probe

Neben der herkömmlichen Variante von Tennis, die relativ langsam war, gab es in Wii Sports Resort die Sportart Tischtennis, bei der es auf präzise Handgelenkbewegungen ankam. In diesem Titel spielen wir Badminton, bei dem ihr die richtigen Gesten benutzen müsst und vor allem schnelle Reflexe braucht.

Fußball ist ein seltsamer Mischmasch

Wir verwenden den Beingurt von Ring Fit Adventure schon seit mehr als zwei Jahren für akkurates Fitnesstraining und in Nintendo Switch Sports kommt das Gadget ebenfalls zum Einsatz. Zur Veröffentlichung schnallt ihr euch einen Joy-Con an, um am Solo-Schusstraining teilzunehmen, aber in Zukunft sollen wir damit auch reguläre Matches spielen können. Der Gurt wird in der physischen Verkaufsversion von Nintendo Switch Sports enthalten sein, die ihr im Einzelhandel bekommt. Es kommt beim Schusstraining auf das richtige Timing an und deshalb müsst ihr lernen, wann ihr mit eurem Bein zutreten müsst. Die eigentlichen Matches werden anfangs noch mit den Händen gesteuert, was für Fußball natürlich seltsam ist. Die Kamera bewegt ihr mit den Analog-Sticks und der Rest findet über Handgesten statt. Die sind aber immerhin präzise genug, um Freude aufkommen zu lassen.

Bowling ist besser als je zuvor

Eines der besten und beliebtesten Spiele des Originals ist zurück und diesmal dürft ihr euch entscheiden, mit euren Freunden gleichzeitig im geteilten Bildschirm zu spielen. Dadurch müssen die Teilnehmer nicht mehr auf die Versuche der Mitspieler warten, was zu einem schnelleren Spielerlebnis führt. Es gibt einen Battle-Royale-ähnlichen Turniermodus, die Umgebungen sind wunderschön und das Tracking der Bewegungen ermöglicht es euch, Winkel und Stärke eurer Würfe präzise anzupassen. Ich kann mir gut vorstellen, mit dieser Beschäftigung sowohl offline als auch online viele Abende und Nächte mit unterhaltsamem Bowling zu verbringen.

Chambara ist etwas präziser, aber noch immer sehr chaotisch

Chambara ist etwas abwechslungsreicher geworden, denn ihr nutzt verschiedene Schwerttypen, aufgeladene Angriffe und Doppelschwerter. Es braucht etwas Übung, um einige der Bewegungen zu beherrschen (vor allem wenn man den Winkel radikal ändern will), und manche Nutzer werden vermutlich trotzdem gewinnen, weil sie sich wie verrückt schütteln.

Volleyball ist mehr, als man denkt

Volleyball ist eine interessante Ergänzung, denn bei dieser Sportdisziplin geht es um Timing, Positionierung und Kommunikation. Die Aufschläge sind abwechslungsreich und es kommt ein Gefühl für Dynamik auf. Die Zwei-gegen-Zwei-Struktur sorgt für großartige Online-Sessions zwischen zwei Spielern. Lokale Matches sind mit bis zu vier Spielern möglich.

Tennis macht am meisten Spaß

Das Konzept hat sich seit 2006 nicht verändert, aber es fühlt sich immer noch fantastisch an. Die zusätzliche Steuerungssensitivität wird zum Anschneiden von speziellen Aufschlägen genutzt, die eure Gegner verwirren werden. Ihr werdet viel trainieren müssen, wenn ihr die vielen Kniffe meistern wollt. Der Eins-gegen-Eins-Modus, in dem jeder Spieler zwei Charaktere gleichzeitig steuert, ist bereits sehr spaßig, aber ihr könnt auch zu zweit gegen die CPU spielen, was ebenfalls sehr lustig ist. Natürlich werdet ihr euer Können auch lokal oder offline im Zwei-gegen-Zwei-Spielmodus auf die Probe stellen können.