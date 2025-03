Nintendo Switch Online veröffentlicht großes "strategisches" Update im März

HQ

Updates und Neuzugänge im Katalog von Nintendo Switch Online sind nicht so glamourös wie neue oder neuere Veröffentlichungen, die im Game Pass oder PS Plus erscheinen, aber sie sind für Retro-Gaming-Fans nicht weniger willkommen. Dieses Mal sind es nicht weniger als vier Titel, die sich dem Super Nintendo/Super Famicom-Katalog anschließen, und allesamt klassische Strategiespiele.

Es handelt sich um die rundenbasierten Klassiker Nobunaga's Ambition, Nobunaga's Ambition: Lord of Darkness, Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire und Uncharted Water: New Horizons. Sie alle treten am 28. März dem Abonnementdienst bei, und Sie können im Trailer unten einen Blick auf ihr Gameplay werfen. Zugegeben, ihre Grafik und ihr Fluss wurden von späteren Teilen ihrer Serie bei weitem übertroffen, aber es besteht kein Zweifel, dass dies einige der einflussreichsten Strategietitel in der Geschichte waren, deren Auswirkungen bis in die Gegenwart reichen.