Nintendo Switch Online: N64-Spiele laufen auch in Europa mit 60 Hz

HQ

Noch in diesem Monat möchte Nintendo die eigene Online-Mitgliedschaft "Nintendo Switch Online" mit einem "Erweiterungspaket" ausstatten, das es Abonnenten ermöglicht, Nintendo-64-Spiele abzuspielen. Die britische Sparte des Unternehmens hat nun bestätigt, dass die darin verfügbaren N64-Titel auch in Europa mit 60 Hz laufen werden. Europäische Nutzer haben zuvor befürchtet, an die bei uns erhältlichen PAL-Versionen, die mit 50 Hz liefen, gebunden zu sein, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Womöglich werdet ihr um diese technisch schwächeren Versionen aber nicht herumkommen, wenn ihr mit den deutschen Bildschirmtexten spielen wollt.