Nintendo Switch Online mit Golf, Donkey Kong, Cobra Triangle und mehr

Wie wir alle wissen, neigen die Sommerferien dazu, einfach zu regnen, während wir uns alle nach Sonne sehnen. Jetzt springt Nintendo ein, um uns zu helfen, bei schönem Wetter eine Runde Golf zu spielen, Boot zu fahren und Motorrad zu fahren.

Sie haben sieben neue (oder sehr alte, je nachdem, wie man es betrachtet) Spiele zu ihrem Switch Online -Abonnementdienst hinzugefügt, und es ist eine Aufstellung, die zu gleichen Teilen ausgefallen und obskur ist, darunter zwei Rare -Titel - Cobra Triangle und Solar Jetman - sowie Sunsofts The Mystery of Atlantis, das noch nie zuvor im Westen veröffentlicht wurde.



Kobra-Dreieck



Donkey Kong Jr Mathematik



Golf



Mach Fahrer



Das Geheimnis von Atlantis



Solar-Jetman



Urbaner Champion



Schauen Sie sich unten ein kurzes Präsentationsvideo der Spiele an und denken Sie daran, dass Sie diese Spiele herunterladen und offline spielen können, solange Sie Ihre Mitgliedschaft einmal pro Woche online bestätigen. Schließlich gibt es doch kaum etwas Schöneres, als gemütliche Retro-Spiele am Strand oder in der Hängematte zu spielen, oder?