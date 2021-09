Nintendo Switch Online: Mega-Drive-und Nintendo-64-Spiele lassen monatlichen Preis ansteigen

HQ

Nintendo-64-Spiele und Sega-Mega-Drive-Titel werden das kostenpflichtige Online-Abonnement Nintendo Switch Online Ende Oktober erweitern. Auf diese Weise können Klassiker der Neunzigerjahre, darunter The Legend of Zelda: Ocarina of Time oder Streets of Rage auf der Nintendo Switch verfügbar. Teilweise ist sogar ein Online-Mehrspielermodus integriert worden und im Laufe der Zeit werden weitere Titel hinzugefügt, wie es bei den NES- und SNES-Spielen der Fall gewesen ist. F-Zero X, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Mario Golf, Banjo-Kazooie, Kirby 64: The Crystal Shards, Pokémon Snap, Paper Mario wurden zum Beispiel bereits bestätigt.

Leider wird keines dieser Spiele in der regulären Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online verfügbar sein, da Nintendo ihren Online-Service mit der zubuchbaren Option "Erweiterungspaket" versehen wird, die etwas mehr kostet. Wie teuer das am Ende ist, weiß noch niemand, aber es ist zum Spielen zwingend erforderlich. Damit ihr die alten Spiele genau wie damals spielen könnt, wird Nintendo kabellose Hardware-Optionen im originalen Design der Mega Drive und der Nintendo 64 anfertigen, die sich mit der Nintendo Switch verbinden lassen. Dafür zahlt ihr aber jeweils ca. 50 Euro.

Diese Nintendo-64-Spiele erscheinen via Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket: