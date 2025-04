Nintendo Switch Online + Erweiterungspack ermöglicht kostenlose Upgrade-Packs für "ausgewählte" Switch 1-Spiele

HQ

Nintendo hat Nintendo Switch 2-Versionen für einige der ursprünglichen Switch-Spiele angekündigt: Metroid Prime 4, Pokémon Legends: Z-A, Kirby und das vergessene Land, Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und sein Vorgänger Zelda Breath of the Wild sind die einzigen Titel, die bisher bestätigt wurden.

Es scheint, dass diese Versionen neben besserer Grafik und Leistung auch andere Verbesserungen enthalten werden, wie z. B. die "Maussteuerung" in Metroid Prime 4, neue Levels in Kirby oder Minispiele in Mario Party. Aber die Frage, die sich die meisten Menschen stellen, ist... Wie viel würden sie kosten?

Wir wissen es noch nicht, aber wir können davon ausgehen, dass es nicht billig sein wird, wenn man bedenkt, wie teuer Spiele sind. Aber wenn du ein Abonnent von Nintendo Switch Online + Expansion Pack bist, erhältst du einige davon kostenlos.

Und wir bestehen darauf, einige von ihnen.

"Ausgewählte Upgrade-Pakete" werden kostenlos sein

Auf der Nintendo-Website lesen wir, dass "Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaketen, die auf Nintendo Switch 2 spielen, bald Zugang zu Upgrade-Packs für die Spiele Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erhalten, die es ihnen ermöglichen, die Nintendo Switch 2-Editionen dieser Spiele ohne zusätzliche Kosten zu genießen."

Auf der Website gibt es ein Bild, das auch Kirby, Metroid und Mario Party zeigt, aber der Text gibt nur die Zelda-Spiele an. Darüber hinaus heißt es "Ausgewählte Upgrade-Pakete ohne zusätzliche Kosten", so dass wir davon ausgehen können, dass sie sich nur auf die Zelda-Spiele beziehen, deren Upgrades nicht so umfangreich sind: bessere Grafik und Kompatibilität mit den neuen "Zelda Notes" in der App. Kirby oder Mario Party, die tatsächlich neue Gameplay-Inhalte hinzufügen, sind möglicherweise nicht im Abonnement für Switch Online + Erweiterungspaket enthalten.

Die gute Nachricht ist, dass - soweit wir wissen - keine Preiserhöhungen für Switch Online + Expansion Pack angekündigt wurden, das das gleiche Abonnement wie die ursprüngliche Switch sein wird und einige GameCube-Spiele nur auf Switch 2 hinzufügen wird.