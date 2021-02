Nintendo Switch Online bietet Kostprobe von Overcooked 2

You're watching Werben

Vom 10. bis zum 16. Februar dürfen Abonnenten der Online-Mitgliedschaft Nintendo Switch Online das appetitliche Partyspiel Overcooked 2 auf der Hybridkonsole spielen. Team 17 und Nintendo stellen das Game im Zuge einer Anspielaktion zur Verfügung und erlauben einen üppigen All-You-Can-Eat-Eindruck für eingeschneite Nimmersatte. Overcooked macht mit Freunden zusammen am meisten Spaß, also schaut euch in der Küche nach Mitspielern um. Denkt aber dran: Zu viele Köche verderben den Brei.

You're watching Werben

Quelle: Nintendo.