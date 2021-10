Nintendo Switch OLED startet in Großbritannien besser als das Lite-Modell

HQ

Vor einer Woche wurde die Nintendo Switch OLED offiziell eingeführt und obwohl wir leider noch keine genauen Verkaufszahlen haben, gibt es Vergleichsdaten aus Großbritannien und Japan, die immerhin das allgemeine Interesse an der Hardware attestieren.

Laut Daten von GfK Entertainment war die Kalenderwoche 40 des Jahres 2021 für Nintendo sehr erfolgreich. Vergleicht man die Anzahl der wöchentlich verkauften Konsolen des Herstellers seit der Markteinführung der Nintendo Switch im März 2017 miteinander, dann übersteigt die Veröffentlichung des OLED-Modells den Absatz der Nintendo Switch Lite in Großbritannien. Die Woche, in der die Lite eingeführt wurde, markiert in dieser Rangliste die Position 59, während die Nintendo Switch OLED auf Platz 14 der umsatzstärksten Wochen von Nintendos Hardware-Verkäufen sitzt.

Der Blick nach Japan ist präziser, mit unserer Situation allerdings auch nicht wirklich zu vergleichen. Laut der Famitsu konnte Nintendo in der vergangenen Woche über 138.000 OLED-Konsolen verkaufen, während die Lite 2019 bei der Einführung beinahe 178.000 Modelle auslieferte. 2017 hat das Originalmodell dort in der ersten Verkaufswoche 330.000 Einheiten veräußert.

Quelle: Gamesindustry.biz, Bloomberg.