Nintendo Switch nimmt Tetris Effect im Oktober bei sich auf

Tetris Effect reiht sich am 8. Oktober passgenau auf der Nintendo Switch ein. Die 2018 ursprünglich als VR-Game gestartete Tetris-Erfahrung verbindet in der "Connected"-Version Einzelspielerinhalte mit Mehrspielermodi, die ihr lokal oder online spielen könnt. Einer davon ist der Connected-Mode, in dem drei Spieler gleichzeitig versuchen, je einen Teil eines zusammenhängenden Spielfelds zu vervollständigen. Insgesamt warten in Tetris Effect zehn Spielvarianten und mehr als 30 Level auf euch. Damit sich die Switch-Spieler keine Sorgen um die Spielerbasis machen müssen, bestätigen die Entwickler plattformübergreifende Mehrspielerserver mit PC-, Xbox- und Playstation-Nutzern.