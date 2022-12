Nintendo Switch Joy-Con-Drift durch grundlegenden Designfehler verursacht

Jeder, der schon länger eine Nintendo Switch spielt, wird sich wahrscheinlich des gefürchteten Joy-Con-Drifts bewusst sein. Normalerweise handelt es sich um einen Cursor, der sich ohne Spielereingabe bewegt, was Nintendo als Verschleiß an den Controllern bezeichnet.

Wie jedoch von Eurogamer berichtet, hat die in Großbritannien ansässige Verbrauchergruppe Which untersucht, warum Joy-Con-Drift passiert. In der Studie wurde festgestellt, dass die Joysticks der Controller bereits nach wenigen Monaten Nutzung deutlich verschleißen.

Seit langem argumentiert Nintendo, dass dieses Problem nicht so weit verbreitet ist, wie Verbraucher und Verbrauchergruppen es erscheinen lassen, und dass es das Design seiner Joy-Cons bei mehreren Gelegenheiten verbessert hat.

Trotz Nintendos Beharren darauf, dass dieses Problem nicht so weit verbreitet ist, war es in der Vergangenheit mit mehreren Klagen konfrontiert und jetzt Das empfiehlt sogar, dass der Gaming-Riese diejenigen zurückerstattet, die ihre Joy-Cons seit dem Start des Switch im Jahr 2017 ersetzen mussten.