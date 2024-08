Nintendo Switch ist nahe daran, die Gesamtverkäufe der PlayStation 2 in den USA zu übertreffen

HQ

Trotz der jüngsten Finanzberichte, die die Verlangsamung der Hardware-Verkäufe hervorheben, scheint der Konsolen-Verkaufsmarkt zumindest in den USA immer noch stark zu sein. Circana-Analyst und CEO Matt Piscatella hat die Verkaufsdaten der großen Hersteller aktualisiert und enthüllt, dass Nintendo Switch nur noch 1,1 Millionen Einheiten davon entfernt ist, die Gesamtverkäufe der PlayStation 2 in Nordamerika zu übertreffen. Die Switch ist nach PS2 und Nintendo DS nach wie vor die drittmeistverkaufte Konsole in der Geschichte der USA.

Piscatella gibt auch an, dass beim Vergleich des gleichen Zeitraums seit der Veröffentlichung die aktuellen PS5-Verkäufe um 7 % höher sind als die des PS4-Vorgängers, was ebenfalls recht positiv ist. Schließlich weist er auch darauf hin, dass sich die Xbox Series während ihres gesamten Lebenszyklus in der gleichen Erfolgsphase wie die Xbox 360 befindet, und schließt mit "Nein, der Konsolenmarkt ist nicht dem Untergang geweiht".

Was denkst du, wird Nintendo Switch am Ende zur meistverkauften Konsole in der Geschichte der USA gekürt werden, bevor sie eingestellt wird?