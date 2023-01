Nintendo Switch hat sich zu Frankreichs meistverkaufter Konsole entwickelt

HQ

Die Nintendo Switch verkauft sich weiterhin überall auf dem Markt. Die Hybridkonsole ist derzeit die viertmeistverkaufte Konsole aller Zeiten, nachdem sie den Rekord der PlayStation 4 Ende letzten Jahres gejagt hat.

Aber im Geiste der Rekorde wurde berichtet, dass die Switch nun die Nintendo Wii überholt hat und Frankreichs meistverkaufte Konsole geworden ist. Dies kommt von einem weiteren Monsterjahr für das System im Land, da gesagt wurde, dass eine von zwei Konsolen, die im Land über 2022 verkauft wurden, eine Switch war, was allein in Frankreich insgesamt 987.000 Einheiten ausmachte.

Damit steigt der Umsatz des Switch in Frankreich auf 7,1 Millionen, was bedeutet, dass er den Wii-Rekord von 6,3 Millionen Verkäufen übertroffen hat.

Was die nächste Zeit für den Switch in Frankreich betrifft, so wird der Nintendo DS im Auge behalten, der mit 10,6 Millionen verkauften Einheiten das meistverkaufte System des Landes aller Zeiten ist. Der DS wird auch eine der nächsten Konsolen auf globaler Ebene sein, die die Switch aufholen muss, nachdem sie die PS4 von ihrem viertplatzierten Allzeitthron gestoßen hat.

Danke, VGC.