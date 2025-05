Nintendo Switch hat am Ende seines achten Geschäftsjahres die Marke von 152 Millionen Einheiten überschritten, bleibt aber hinter dem Nintendo DS zurück

HQ

Bei unserer Überprüfung des Nintendo-Finanzberichts für das vierte Quartal und den Abschluss des Geschäftsjahres 2025 fiel uns der leichte (aber immer noch signifikante) Anstieg der Hardware-Verkäufe von Nintendo zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2025 auf. Die Nintendo Switch 2 wurde in dieser Zeit offiziell angekündigt, so dass zu erwarten war, dass sich die Verkäufe zugunsten des Wartens auf die nächste Konsole verlangsamen würden. Und so ist es auch. Die Begleitdokumente zeigen die Gesamtzahl der verkauften Nintendo Switch-Einheiten am Ende des Jahres, und es gibt zwei Messwerte für die Daten.

Einerseits ist es Nintendo gelungen, im letzten Quartal des Geschäftsjahres die Marke von 152 Millionen Einheiten zu überschreiten, was im Rahmen der Erwartungen des Unternehmens in seinen vorherigen Prognosen lag. Diese Zahl übertrifft jedoch weder das Ziel, den Nintendo DS, die erfolgreichste Hardware des Unternehmens (155 Millionen Einheiten), noch die von vornherein unerreichbare PlayStation 2-Zahl von 160 Millionen Einheiten zu übertreffen. Nintendo Switch bleibt damit die drittmeistverkaufte Konsole der Geschichte.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Switch 1 die 155 Millionen des Nintendo DS übertreffen wird, was zum Teil auf einen "Rebound-Effekt" zurückzuführen ist, den die nun möglichen Lagerbestände der Switch 2 zum Start in den kommenden Wochen verursachen könnten, aber auf jeden Fall scheint es kein Meilenstein zu sein, den wir im nächsten Quartalsbericht des Geschäftsjahres 2026 übertroffen sehen werden.

Glaubst du, dass die Switch den Nintendo DS in diesem Jahr als Nintendos meistverkaufte Konsole in seiner Geschichte ablösen könnte?