Feral Interactive hat kürzlich bekanntgegeben, dass die Tomb-Raider-Serie 2022 ihr Debüt auf der Nintendo Switch geben wird. Die beiden Twin-Stick-Spin-Offs Lara Croft and the Guardian of Light und Lara Croft und der Tempel des Osiris werden zu einem noch unbekannten Datum in der Zukunft auf dem Hybridsystem eintreffen. Worauf ihr euch preislich einstellen müsst, wissen wir nicht, doch man kann die Games wohl im Doppelpack oder getrennt voneinander erwerben.

