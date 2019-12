Nintendo Switch empfängt Zombie Army Trilogy mit Bewegungssteuerung

Scheinbar will noch immer jeder Entwickler seine alten Spiele auf die Nintendo Switch bringen, zumindest erreichen uns immer wieder Nachrichten von Studios, die unaufgefordert mehr oder weniger gut retuschierte Versionen ihrer früheren Games im Switch-eShop (oder sogar im physischen Format) unterbringen wollen. Obwohl Rebellion aktuell an Zombie Army 4: Dead War für die potenteren Plattformen arbeitet, wird jemand aus dem Team die Zeit finden und die bisherige Zombie Army Trilogy auf den Hybriden portieren.

2015 ist diese Sammlung ursprünglich auf der aktuellen Konsolengeneration (und dem PC) erschienen. Darin enthalten sind der dritte Teil der Reihe, sowie die Remaster von Nazi Zombie Army 1 und 2. Die knapp 15 Missionen der drei Kampagnen können in beliebiger Reihenfolge allein oder Kooperativ mit bis zu vier Personen gespielt werden. Neben einem Multiplayer-Hordemodus mit fünf unabhängigen Karten dürfen sich Fans auf Gastauftritte von Charakteren aus Left 4 Dead freuen.

Die Nintendo-Switch-Version von Zombie Army Trilogy enthält all das und wird lokal verbundene Geräte darüber hinaus auch ohne Internet miteinander spielen lassen. Die Steuerung der Charaktere und Waffen soll unter anderem über Bewegungssteuerung ermöglicht werden, auch auf dem Pro-Controller der Switch. Was ihr von dieser Sammlung erwarten solltet, lest ihr in unserer Kritik nach.