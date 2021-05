Nintendo Switch bekommt Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs im Herbst

You're watching Werben

Am 17. September wird Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs auf der Nintendo Switch erscheinen. Bandai Namco hat den Konsolenport gerade offiziell bestätigt, nachdem vor einigen Wochen Hinweise auf eine solche Version aufgekommen sind. Auf der Hybridplattform müsst ihr einige Abstriche in Sachen Präsentation hinnehmen, allerdings holt Level-5 dieses Manko wieder auf, indem sie der sogenannten „Prince's Edition" zuvor veröffentlichte Bonusinhalte hinzufügen.

Neben einigen Verbrauchs- und Ausrüstungsgegenständen für König Evan und seine treuen Anhänger findet ihr darin die drei DLCs „Adventure Pack", „The Lair of the Lost Lord" und „The Tale of the Timeless Tome" vor. 60 Euro wird das Spiel in dieser Ausgabe kosten und wenn ihr mehr über das magische Rollenspiel erfahren wollt, lohnt sich ein Blick in unsere Kritik aus dem Jahr 2018.