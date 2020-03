Nintendo Switch bekommt 51 Brettspiele aus aller Welt

Wer sich in diesen rauen Zeiten friedliche Abendunterhaltung mit den eigenen Kids wünscht, für den hat Nintendo genau das Richtige parat. 51 Worldwide Games verspricht 51 zeitlose Brettspielklassiker, die auf der Nintendo Switch mit Touch-Steuerung erlebbar gemacht werden. Am 5. Juni erscheint das Paket zum Preis von 40 Euro auf dem Hybriden und einige Spiele lassen sich online sowie offline (lokal oder über das lokale Wifi-Netz) mit anderen spielen. Die Games haben wir unten für euch aufgelistet, natürlich stehen sie in deutscher Sprache zur Verfügung.

