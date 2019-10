Nintendo Switch bei weltweit über 41 Millionen verkaufter Geräte

Nintendo hat ihre Quartalsergebnisse präsentiert und aktualisierte Verkaufszahlen bekanntgegeben. Der Trennschnitt ist der 30. September gewesen, alles was danach verkauft wurde, zählt ins nächste Quartal.

Schon vor der wichtigen Weihnachtssaison konnte die Hybridkonsole über 40 Millionen Geräte verkaufen, zurzeit steht die Plattform bei 41,68 Millionen Einheiten. Knapp sechs Spiele hat jeder Switch-Besitzer einer Konsole im Schnitt, die insgesamt verkauften Titel belaufen sich auf 246 Millionen Exemplare. Anfang April informierte uns der Konzern zuletzt über ihre Verkaufszahlen, seitdem sind 7 Millionen Konsolen und 60 Millionen Spiele dazu gekommen.

Verkaufszahlen zur jüngst veröffentlichten First-Party-Software von Nintendo gab es ebenfalls, hier könnt ihr das nachschlagen. Ein klarer Favorit ist ein Titel, den wir erst vor wenigen Wochen zu Gesicht bekommen haben. The Legend of Zelda: Link's Awakening erreicht nach nur neun Tagen 3,13 Millionen Verkäufe, was nicht nur angesichts des kurzen Messzeitraums ein unglaublicher Erfolg für Nintendo sein dürfte. Fire Emblem: Three Houses steht aktuell bei 2,29 Millionen Einheiten, Super Mario Maker 2 (das einen Monat zuvor erschien) bei 3,93 Millionen Verkäufen.

You watching Werben

You watching Werben

Quelle und Danke: Nibel.