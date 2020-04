Nintendo Switch: Aktuelles Update bezieht sich auf neues Hardware-Modell

Obwohl es Nintendo vehement dementiert, halten sich die Gerüchte um ein zweites, leistungsfähigeres Switch-Modell sehr hartnäckig. Data Miner Mike Heskin hat nun womöglich eine Information ausfindig gemacht, die diesen Berichten wieder neues Futter zur Verfügung stellt. Auf Twitter schreibt er: "Firmware 10.0.0 bietet vorläufige Unterstützung für ein neues Hardwaremodell: 'nx-abcd'. 3 der 5 neuen DRAM-Profile sind für diesen neuen Hardwaretyp bestimmt und es gibt Hinweise darauf, dass eine sekundäre Art von Anzeige exklusiv für dieses Modell hinzugefügt wurde."

Das bestätigt in keiner Weise eine neue Switch-Version, wirft trotzdem einige Fragen auf. Was wir der Beschreibung des Coders entnehmen können ist, dass Nintendo dedizierte Speicher-Profile schafft, die aktuell nicht benötigt werden. Mit einer Switch, die Grafiken bei höherer Auflösung rendern könnte, hätten die Japaner eine gute Möglichkeit, Microsoft und Sony später in diesem Jahr etwas Wind aus den Segeln zu nehmen. Was genau die zweite Information bedeutet, bleibt abzuwarten. Eine Vermutung des Data-Miners ist, dass es sich dabei um eine Art neues Peripheriegerät von Nintendo oder sogar um eine Art Smartphone-Kompatibilität handeln könnte. Was ist eure Theorie bezüglich der Unterstützung eines neuen Hardware-Modells?