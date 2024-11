Nintendo Switch 2 wird abwärtskompatibel sein

HQ

Mehrere Dinge deuten darauf hin, dass Nintendos nächste Konsole der Nintendo Switch ziemlich ähnlich sein wird, so dass viele von uns gehofft haben, dass unsere "alten" Spiele auf Nintendo Siwtch 2/Super Nintendo Switch oder wie auch immer es heißen wird, funktionieren werden. Jetzt wissen wir, dass das der Fall sein wird.

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa hat auf X/Twitter bestätigt, dass der Nachfolger der Nintendo Switch abwärtskompatibel ist, da er in der Lage sein wird, Spiele von den heutigen Konsolen zu spielen. Er sagt nicht, ob die Spiele auf der nächsten Konsole hübscher aussehen oder stabilere Bildraten haben werden, aber die Gerüchte, dass die Konsole mit einer besseren Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wilds vorgestellt wird, geben uns Hoffnung.

Mr. Furukawa verrät auch, dass Nintendo Switch Online auf die Konsole von 2025 übertragen wird, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, den Zugriff auf Ihre Sammlung von Nintendo 64-Spielen und dergleichen zu verlieren.

Weitere Informationen zu all dem und zur Konsole selbst werden in den nächsten vier Monaten bekannt gegeben.