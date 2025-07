Nintendo Switch 2 Welcome Tour wurde vom Mario Party-Entwickler erstellt

HQ

Im Moment sind zwei First-Party-Spiele Nintendo Switch 2 verfügbar. Die eine ist die beliebte und bekannte Mario Kart World und die zweite ist die seltsame, umstrittene Tech-Demo Welcome Tour. Letzteres kam im Gegensatz zu einigen Projekten, die als Demos neuer Hardware dienen, wie Astro's Playroom und Wii Sports, als eigenständiges und kostenpflichtiges Spiel an, das sich bei denen, die es ausprobiert haben, nicht gerade als Hit erwiesen hat. Eine weitere Frage rund um das Spiel ist, wer es tatsächlich gemacht hat. Jetzt scheinen wir es zu wissen.

Laut der Website des Nintendo Cube (danke, GamesRadar+) war das Studio, das als Entwickler von Mario Party bekannt ist, der Schöpfer von Welcome Tour. Es ist nicht ungewöhnlich, dass das Studio an seltsameren Projekten wie diesem arbeitet, da es der Welt auch Animal Crossing Pocket Camp, Everybody 1-2 Switch, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics und mehr gegeben hat.

Wenn Sie noch kein Exemplar von Welcome Tour ergattert haben, lesen Sie unbedingt unseren Testbericht, um zu sehen, ob dieses Spiel Ihr hart verdientes Geld wert ist.