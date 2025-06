Nintendo Switch 2 Welcome Tour: Überprüfung in Bearbeitung

HQ

Viele dürften die Augenbrauen hochgezogen haben, als Nintendo Welcome Tour als eine Art Einführungstitel für Switch 2 ankündigte. In vielerlei Hinsicht erinnert es an Wii Sports insofern, als das Spiel als eine Art Demo der neuen Hardware dienen und die Möglichkeiten vorstellen soll, die sie bietet.

Mein spontaner Gedanke damals war, dass es auf die gleiche Weise wie Wii Sports mit der Konsole hätte geliefert werden sollen, was sehr zum damals größten Konsolenerfolg der Wii Nintendo beitrug. Welcome Tour hat bei weitem nicht den gleichen stilvollen, reduzierten, intuitiven Reiz wie Wii Sports und ist eher am anderen Ende der Skala zu finden. Es dreht sich alles um superkleine Zeichen, viel Text und ein überraschend komplexes Layout.

Bei einem kürzlichen Besuch bei Nintendo Deutschland in Frankfurt hatte ich endlich die Gelegenheit, Welcome Tour auszuprobieren, um zu sehen, ob es das Zeug dazu hat, für sich allein zu stehen, auch wenn es als stark reduzierter Titel verkauft wird. Und ich muss sagen, ich bin ein wenig überrascht... auf eine gute Art und Weise.

Werbung:

Welcome Tour macht seinem Namen alle Ehre, und das gesamte Spiel (oder zumindest der Teil, den ich ausprobieren durfte) findet auf einer riesigen Switch 2 -Konsole und dem dazugehörigen Zubehör statt. Ich spiele einen unglaublich kleinen Charakter, und auf der Konsole befinden sich eine Reihe von Zelten, die als Demo-Stationen oder Quiz-Tische fungieren und von Mitarbeitern bedient werden, während die Leute wie Touristen herumlaufen. Alles auf der Konsole, wie Tasten, Anschlüsse, Lautsprecher, Magnete und mehr, kann angeklickt werden, und wenn Sie sie drücken, erhalten Sie eine kleine Erklärung, was sie tun.

Indem du dir alles ansiehst, erfolgreich Demos spielst und an Quizfragen teilnimmst, schaltest du neue Bereiche der Konsole frei, die du besuchen kannst. Ich nahm meine kleine Figur (die personalisiert werden kann) und begann mit der Erkundung, von der riesigen linken Seite Joy-Con 2, dann dem Bildschirm und dann der rechten Joy-Con 2. Der Fortschritt ist nicht immer einfach und erfordert eine bestimmte Anzahl von Medaillen und anderen Gegenständen, die sich als recht gut versteckt herausstellen.

Ich für meinen Teil war ein wenig überrascht, wie detailliert Nintendo in ihren Beschreibungen von allem ist. Welcome Tour geht wirklich mehr in die Tiefe, als man vielleicht denkt, und als ich auf den Sensor klickte, der als Mauspad fungiert, erfuhr ich, wie Nintendo mit verschiedenen Sensoroptionen arbeitete, da zwischen dem Sensor und einem Mauspad etwas mehr Abstand ist als bei einer normalen PC-Maus. In ähnlicher Weise habe ich gelernt, wie die Vibrationen in der Joy-Cons 2 auch zur Klangerzeugung verwendet werden können und wie die Technologie dies erreicht, was durch das unverwechselbare Geräusch veranschaulicht wird, wenn man einen Cent in Super Mario Bros. aufhebt. Es wird auch oft ein bisschen Geschichte eingestreut, wie zum Beispiel, dass Nintendo uns daran erinnert, dass sie 1992 tatsächlich eine offizielle Maus mit Mario Paint herausgebracht haben und auch die Nintendo 64 Mouse in Japan im Jahr 1999. Dass die Joy-Con 2 als Maus funktioniert, ist für Nintendo daher eher vertraut als etwas völlig Neues.

Werbung:

Nachdem Sie sich über ein bestimmtes Thema informiert haben, können Sie zu einer Quiz -Disc gehen, um ein kurzes Quiz zu einem bestimmten Thema zu machen. Die Fragen sind nicht besonders schwierig, wenn man die Schilder an der Theke tatsächlich gelesen hat, aber wenn nicht, sind einige von ihnen oft fast blinde Vermutungen. Es ist ein ungewöhnlicher Ansatz, der bedeutet, dass ich studiere, was effektiv Nintendo-Werbung ist, was sowohl meine Ansicht bestärkt, dass es wahrscheinlich sowieso mit der Konsole hätte geliefert werden sollen, als auch mir klar macht, dass es sicherlich nicht für jeden geeignet ist, was wahrscheinlich der Grund ist, warum Nintendo es nicht bündeln wollte.

Die verschiedenen Demo-Zelte, die hier und da zu finden sind, sind alle unterschiedlichen Funktionen Ihres Switch 2 gewidmet und sie sind ziemlich faszinierend gestaltet. Nehmen wir zum Beispiel die Art und Weise, wie Nintendo 4K-Grafiken illustriert. Sie tun dies mit der beliebten Stufe 1-1 in Super Mario Bros., und zeigen, wie klein und stempelartig sie auf einem echten 4K-Bildschirm ist. Das gesamte Level passt in eine kleine Portion, in der man es nicht nur durchspielen, sondern unter anderem auch mit einem Fire Flower ausgestattet bestehen muss, ein grünes Rohr hinuntergeht und sich einen 1UP-Pilz schnappt. Für mich, da ich in einem Alter bin, war dies heiliges und vertrautes Terrain (obwohl ich das n00b-Kunststück vollbracht habe, sofort beim ersten Goomba zu sterben, überrascht davon, wie unglaublich klein alles war), aber eine jüngere Person neben mir kämpfte gute 15 Minuten lang, um den unsichtbaren Block zu finden, der einen 1UP-Pilz gibt.

Andere Übungen, die ich ausprobierte, waren das Führen eines Balls durch ein Labyrinth mit dem Joy-Con 2 als Maus, das Identifizieren der Bildrate, mit der Objekte über den Bildschirm flogen (um die Überlegenheit von 120 Bildern pro Sekunde zu veranschaulichen) und ein Maracas-Minispiel, das zeigte, wie gut die neue Shake-Funktion ist. Letzteres beeindruckte sehr, wobei sich die Joy-Con 2 deutlich anders anfühlten, wenn eine Maraca mit größeren oder kleineren Objekten gefüllt wurde.

Mein Favorit unter den Demo-Zelten war eine Twister -ähnliche Geschichte, in der man seine Finger auf farbige Quadrate legen musste (einige Demos mussten auf dem Fernseher abgespielt werden, andere auf dem Bildschirm des Geräts, und dies war eines der letzteren), um zu versuchen, alle 10 zu aktivieren. Meine Finger verschränkten sich schnell und ich dachte immer noch, dass es eine lustige Kleinigkeit war, die etwas Neues bot. Alles in allem sind diese Demo-Zelte im Grunde nichts Besonderes, aber sie sind nichtsdestotrotz unterhaltsam und erfüllen den Zweck, die Hardware wirklich zu demonstrieren und Sie zu ermutigen, erneut Rekorde aufzustellen, damit Sie mehr Medaillen erhalten und neue Dinge freischalten können.

Abgesehen davon, dass Nintendo offensichtlich ein zusätzliches Geld mit Welcome Tour verdienen will, anstatt es zu bündeln, hat mir meine Zeit mit dem Spiel immer noch verständlich gemacht, warum sie es separat verkaufen. Es ist handlungslastig, hat viel Text und fühlt sich für ältere Spieler an, vorzugsweise für diejenigen, die sich mit der Nintendo-Geschichte auskennen. Ich denke, es ist ein Spiel, das viele Kinder und Anfänger nicht mögen würden, und es ist sicherlich kein Titel für jeden. Es ist jedoch ein Titel nach meinem Geschmack, auch wenn ich bisher nur Zeit hatte, etwas von dem zu erkunden, was es zu erleben gibt. Ich werde Ihnen in ein paar Tagen mehr darüber erzählen, ob es sich lohnt, es abzuholen oder nicht.