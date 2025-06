Nintendo Switch 2 Welcome Tour

HQ

Nachdem man über zwei Jahrzehnte lang Spiele rezensiert hat, ist es schön, sich immer noch überraschen zu lassen und das Gefühl zu haben, dass es noch Herausforderungen gibt. Die Switch 2 Welcome Tour ist ein perfektes Beispiel dafür. Ich weiß nicht wirklich, wie ich mich dem nähern und es betrachten soll, und es fällt mir auch schwer, ein direktes Zielpublikum dafür zu finden, obwohl ich es ziemlich unterhaltsam finde.

Ich gehe davon aus, dass mehr Leute als ich die Augenbrauen hochgezogen haben, als Nintendo es als eine Art Einführungstitel für Switch 2 ankündigte. Viele haben Parallelen zu Wii Sports gezogen, da das Spiel als eine Art Rückblick auf die neue Hardware dienen und die Möglichkeiten vorstellen soll, die sie bietet. Aber während Wii Sports ein Spiel für jedermann war, fühlt sich Switch 2 Welcome Tour nicht wirklich wie ein Spiel für irgendjemanden an, außer vielleicht für eine kleine, super-eingeweihte Clique von Hardcore-Fans, die experimentelle Titel und ein langsames Tempo mögen.

Wenn Sie alles gefunden haben, können Sie zum nächsten Bereich auf Ihrer Switch 2 übergehen.

Zuerst dachte ich spontan, dass es natürlich auf die gleiche Weise wie Wii Sports in die Konsole hätte integriert werden sollen - was sehr zum damals größten Konsolenerfolg der Wii Nintendo beitrug. Allerdings hat Switch 2 Welcome Tour offensichtlich nicht den gleichen sexy, reduzierten und intuitiven Reiz wie Wii Sports und ist, wie gesagt, eher am anderen Ende der Skala zu finden. Es dreht sich alles um superkleine Zeichen, viel Text und ein überraschend komplexes Layout.

Switch 2 Welcome Tour macht seinem Namen alle Ehre, denn das gesamte Spiel (oder zumindest der Teil, den ich ausprobieren durfte) findet auf einer riesigen Switch statt, komplett mit allem Drum und Dran. Ich spiele einen unglaublich kleinen Charakter, und oben auf der Konsole gibt es eine Reihe von Zelten, die als eine Art Demo-Stationen fungieren, Quiz-Tische mit Mitarbeitern dahinter und andere Stationen und Leute, die herumlaufen. Alles an der Konsole wie Tasten, Steckdosen, Lautsprecher, Magnete und mehr sind anklickbar und wenn Sie sie drücken, erhalten Sie eine kleine Erklärung, was sie tun.

Die Minispiele sind auf dem gleichen Level wie in WarioWare und manchmal kaum soweit.

Indem Sie sich alles ansehen, um abzuhaken, was es in jedem Bereich zu sehen gibt, erfolgreich Demos spielen und Quizfragen durchführen, schalten Sie dann neue Bereiche der Konsole sowie das zu besuchende Zubehör frei. Ich nahm meinen kleinen Charakter (der natürlich bis zu einem gewissen Grad personifiziert werden kann) und begann mit der Erkundung, von einem riesigen linken Joy-Con 2, dann dem Bildschirm und dann dem rechten Joy-Con 2. Es ist nicht immer einfach, weiterzukommen und erfordert eine gewisse Anzahl von Medaillen und das Finden von Dingen, die sich als ziemlich gut versteckt herausstellen.

Ich für meinen Teil war ein wenig überrascht, wie detailliert Nintendo in ihren Beschreibungen von allem ist. Die Willkommenstour geht wirklich tiefer, als man denkt, und als ich auf das Objektiv klickte, das die Technologie hinter dem Mauszeiger ausmacht, erfuhr ich, wie Nintendo mit verschiedenen Objektiven arbeitet, da zwischen dem Objektiv und der Oberfläche etwas mehr Abstand ist als bei einer normalen PC-Maus. Ebenso habe ich gelernt, wie die Vibrationen in den Joy-Cons 2 auch zur Klangerzeugung genutzt werden können und wie die Technologie dies erreicht - veranschaulicht am unverwechselbaren Geräusch beim Aufheben eines Pennys in Super Mario Bros. Es gibt auch oft ein bisschen Geschichte, wie zum Beispiel, dass Nintendo uns daran erinnert, dass sie 1992 mit Mario Paint eine offizielle Maus herausgebracht haben und 1999 auch die Nintendo 64-Maus in Japan hatten. Dass der Joy-Con 2 auch als Maus funktioniert, ist für Nintendo also gar nicht so neu.

Es sind überraschend tiefgründige Informationen, die Nintendo Ihnen über seine Hardware mitteilen möchte.

Nachdem Sie sich über ein bestimmtes Thema informiert haben, können Sie an einen Quiztisch gehen, um ein kurzes Quiz zu einem bestimmten Thema zu machen. Die Fragen sind nicht besonders schwierig, wenn man die Schilder auf dem Schreibtisch tatsächlich gelesen hat (man bekommt Antwortmöglichkeiten, von denen ein oder zwei oft eher humorvoll sind), aber wenn nicht, sind einige von ihnen fast blindes Glück. Es ist ein ungewöhnliches Set-up, das bedeutet, dass ich effektiv Nintendo-Werbung einstecke, was sowohl meine Ansicht bestärkt, dass es wahrscheinlich sowieso mit der Konsole hätte geliefert werden sollen, als auch mir klar macht, dass es sicherlich nicht für jeden geeignet ist, und zu verstehen, warum Nintendo es nicht bündeln wollte.

Dies ist ein Spiel, das Kinder wegen des vielen Textes nicht einmal spielen können, und das Gelegenheitspublikum, das Switch 2 kauft, ist wahrscheinlich nicht daran interessiert, über die magnetische Technologie zu lesen, mit der der Joy-Con 2 am Bildschirm befestigt wird. Ich bezweifle, dass selbst Gamer super scharf darauf sind, herumzulaufen, Message Boards zu lesen und sich zu merken, was auf ihnen steht, um sie später nachschlagen zu können. Es ist einfach kein sehr geeignetes Spiel, um es mit der Konsole auszuliefern, aber ich weiß nicht, ob ich denke, dass es auch so angemessen ist, es aufzuladen.

Die Pädagogik ist oft extrem gut, aber es als ein Spiel zu bezeichnen, bei dem es darum geht, zu raten, in welchem Rahmen ein Ball fliegt, ist weit hergeholt.

Nun, die verschiedenen Demo-Zelte, die Sie hier und da finden, sind alle unterschiedlichen Funktionen Ihres Switch 2 gewidmet und sie sind ziemlich faszinierend gestaltet. Nehmen wir zum Beispiel die Art und Weise, wie Nintendo 4K-Grafiken illustriert. Sie tun dies mit der ultra-klassischen Strecke 1-1 in Super Mario Bros. und zeigen, wie stempelgroß sie auf einem 4K-Bildschirm wird. Die ganze Strecke wird zu einem kleinen Streifen auf einem normal großen Fernseher, in dem man nicht nur durchspielen muss, sondern unter anderem auch an ihr mit Feuerblume bestückt vorbeigeht, eine grüne Pfeife hinuntergeht und sich einen 1-Up Pilz schnappt. Für mich, da ich in einem Alter bin, blieb alles hängen (obwohl ich das n00b-Kunststück geschafft habe, sofort beim allerersten Gumba zu sterben, überrascht davon, wie unglaublich klein alles war), aber als ich eine Person beobachtete, die halb so alt war wie ich (also immer noch knapp über 20), die den gleichen spielte, kämpfte er gute 15 Minuten lang, um den unsichtbaren Block zu finden, der einen 1-Up-Pilz gibt, bevor ich verriet, wo er war. Auch hier ist es nichts für Kinder.

Andere Übungen, die ich ausprobiert habe, waren das Timing eines Balls durch ein Labyrinth mit dem Joy-Con 2 als Maus, das Identifizieren der Bildrate, mit der Objekte über den Bildschirm flogen (um die Überlegenheit von 120 Bildern pro Sekunde zu veranschaulichen) und ein Maracas-Minispiel, das die neue Shake-Funktion vorführte. Letzterer beeindruckte sehr, wobei der Joy-Con 2 deutlich erkannte, wenn eine Maraca mit größeren oder kleineren Objekten gefüllt war.

Oh, du hast keine Kamera, na ja, dann kannst du diese Stücke nicht spielen.

Alle diese Minispiele haben auch höhere Herausforderungen, aber sie sind wirklich nur einfache Tech-Demos und von Natur aus nicht sehr unterhaltsam. Ein normaler Zweig in einer Mario Party hat mehr Tiefe als diese, und so fügen die höheren Schwierigkeitsgrade nicht wirklich etwas hinzu.

Mein Favorit unter den Demo-Zelten war eine Twister-ähnliche Geschichte (das beliebte Pre-Party-Spiel, weißt du), in der man seine Finger auf farbige Quadrate legen und versuchen musste, alle zehn zu vervollständigen. Einige Demos mussten auf dem Fernseher abgespielt werden, andere auf dem Bildschirm des Geräts - dieser Zweig gehörte zu letzterem, und die Finger waren schnell ineinander verschlungen, aber ich dachte trotzdem, dass es eine lustige Kleinigkeit war, die etwas Neues bot. Alles in allem sind diese Demo-Packs im Grunde nichts Besonderes, aber nichtsdestotrotz unterhaltsam und erfüllen den Zweck, die Hardware wirklich zu demonstrieren und Sie zu ermutigen, es erneut zu versuchen, Rekorde aufzustellen, damit Sie mehr Medaillen erhalten und neue Dinge freischalten können.

Dasselbe gilt für Pro Controller, stellen Sie sicher, dass Sie alles tun möchten.

Kurz gesagt, die Switch 2 Welcome Tour ist eine Nervensäge. Es macht nie besonders viel Spaß, aber ich langweile mich auch nicht besonders, weil ich mit Spielen arbeite und mich immer noch wirklich für Nintendo interessiere. Und ob ich überhaupt spiele, ist umstritten, denn das Anklicken aller Funktionen einer Switch 2, das Lesen von Sachbüchern über den Akku der Konsole und das Schütteln von Joy-Cons oder das Zeichnen von Linien mit der Maus kann man kaum als Gameplay bezeichnen.

Der größte Nachteil des Spiels ist jedoch, dass man es nicht wirklich abschließen kann, es sei denn, man kauft bestimmtes Zubehör. Wenn Sie keinen Pro Controller haben, können Sie seine Übungen nicht machen, dasselbe gilt für die Kamera und so weiter. Ich verstehe warum, denn natürlich braucht man einen Pro Controller, um damit spielen zu können, aber es ist wirklich kein Setup, das sich sehr klar anfühlt, und es sollte klarer gemacht werden, dass man ohne Zubehör nicht das volle Erlebnis bekommt.

Informieren Sie sich gut und Sie können danach ein Quiz machen.

Abgesehen davon, dass Nintendo offensichtlich ein zusätzliches Geld mit der Welcome Tour verdienen will, anstatt es zu bündeln, hat mir meine Zeit mit dem Spiel klar gemacht, warum sie es separat verkaufen. Es ist handlungslastig, hat viel Text und fühlt sich für eine extreme Nischengruppe von Spielern an. Ich denke, es ist ein Spiel, das viele Kinder und Anfänger nicht mögen werden, und selbst ich, die Zielgruppe, genieße es nicht wirklich, es fühlt sich an, als würde ich eine Liste von Dingen abhaken, die ich tun möchte.

Sicher, es ist ein sehr billiges Spiel - das man kaum als Spiel bezeichnen kann - aber das macht es nicht mehr Spaß. Wenn Sie wissen, dass Sie kein langsames Tempo, viel Text, wenig Interaktivität und Lernen mögen, sollten Sie sich besser für etwas anderes entscheiden. Aber wenn Sie zu den eingefleischten Nintendo-Fans gehören, die die Konsole und all ihr Zubehör kaufen und gerne dafür bezahlen, Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, dann ist dies genau das Richtige für Sie.