Nintendo Switch 2 stellt neuen Launch-Rekord in Spanien auf und verdoppelt die beiden vorherigen PlayStation-Charts

Wie Gamereactor Spanien exklusiv berichtet, ist die Nintendo Switch 2 gerade die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten in Spanien geworden, mit dem stärksten Start in der Geschichte des Landes. So sehr, dass die 108.000 Einheiten das PS5-Debüt mit 48.000 Konsolen im Jahr 2020 mehr als verdoppeln und die 54.000 Einheiten der PSP, die bisher der Rekordhalter waren, genau verdoppeln sollten.

Der vollständige Artikel gibt auch einen Einblick in die historischen Konsolenveröffentlichungen Spaniens, mit so erfolgreichen Systemen wie der ursprünglichen Switch oder der Wii mit nur 45.000 bzw. 15.000 Geräten, was die Erwartungen an die neue Hybrid-Hardware zeigt.

Außerdem wurde Mario Kart World mit fast 95.000 Einheiten auf Anhieb zum bisher meistverkauften Spiel im Jahr 2025, wobei fast 90.000 auf CIAB mit der Konsole selbst entfielen. Cyberpunk 2077 war der zweitmeistverkaufte Titel, aber die physischen Exemplare lagen um die 5.000er-Marke, was unterstreicht, dass die Early Adopters Mario Kart World und wenig mehr wollten, zumindest physisch.

An anderer Stelle enthüllt der Bericht, dass bis zu 12.000 Nintendo Switch 2 Pro Controller zusammen mit dem System verkauft wurden, was nach einer hohen Nachfrage nach dem teuren Peripheriegerät aussieht, zum Beispiel im Vergleich zu den 7.000 offiziellen Tragetaschen.

Und Spanien ist nicht allein, denn Nintendo hat gerade bekannt gegeben, dass die Switch 2 bei der Markteinführung 3,5 Millionen Mal verkauft wurde und damit die bisher am schnellsten verkaufte Hardware ist.