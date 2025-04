Nintendo Switch 2-Spielschlüsselkarten können wiederverkauft werden und sind nicht an einen Nintendo-Account gebunden

HQ

Nintendo Switch 2-Spielkarten waren eines der umstrittensten Themen: Nintendo sagte, dass einige Spiele (zumindest seine eigenen First-Party-Spiele) mit Game-Key-Karten geliefert werden, die nicht die vollständigen Spieldaten enthalten, sondern eher als "Schlüssel" zum Online-Download des vollständigen Spiels fungieren. Dies verursachte bei vielen Spielern Unbehagen, da es das Internet zur Pflicht machte (zumindest zum ersten Mal, um das Spiel herunterzuladen) und den Wert physischer Spiele verzerrte.

In Wirklichkeit unterscheidet sich dies jedoch nicht wesentlich von der Funktionsweise von PlayStation Blu-rays seit einiger Zeit. Und falls es irgendwelche Zweifel gab, die Spielkarte ist jedes Mal obligatorisch, wenn Sie das Spiel spielen möchten, und sie ist in keiner Weise an Ihren Nintendo-Account gebunden. Das bedeutet, dass der Gebrauchtmarkt wie immer funktioniert: Sie können gebrauchte Spiele ohne Sorgen kaufen und verkaufen oder sie an Freunde und Familie ausleihen.

Nintendo bestätigte dies gegenüber GameSpot. Es mag offensichtlich klingen, aber in einer Welt, in der ein Mario Kart-Spiel zum teuersten Spiel der Generation wird, ist es gut, nach vollständigen Gewissheiten zu suchen...

Allerdings scheint es, dass einige Publisher ihre vollständigen Spiele auf der Spielkarte verkaufen werden, wie es bei den meisten Switch-Spielen der Fall ist. Das wird auch bei der Cyberpunk 2077 Ultimate Edition der Fall sein, die auf einer 64 GB großen Spielkarte erscheint.