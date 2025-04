Nintendo Switch 2: Preise für Konsolen, Spiele und Controller bestätigt

HQ

Die Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 am 5. Juni wurde bestätigt. Neben den ersten Spielen, darunter exklusive Titel wie das neue Mario Kart und Donkey Kong, bestätigte Nintendo zwei Pakete: die Konsole und die Konsole mit der digitalen Version von Mario Kart World.

Obwohl in der Präsentation die Preise nicht genannt wurden, bestätigte es die Website:

Nintendo Switch 2 Konsole

Europa:



Konsole: 469,99 €



Konsole mit Mario Kart World: 509,99 €



Vereinigtes Königreich:



Konsole: 395,99 £



Konsole mit Mario Kart World: 429,99 £



UNS:

Konsole: 449,99 $

Konsole mit Mario Kart World: 499,99 $

Spiele, Controller und Zubehör

Über den My Nintendo Store hat Nintendo die Preise für die Spiele bestätigt. Oder zumindest zwei dieser Spiele: Mario Kart World und Donkey Kong Bananza.



Mario Kart World kostet 79,99 € digital und 89,99 € physisch



Donkey Kong Bananza kostet 69,99 € digital und 79,99 € digital



Also, ja, Mario Kart World wird teurer sein als Donkey Kong Bananza oder scheinbar die meisten Switch 2-Spiele. Hoffen wir, dass es eine Situation wie Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom und Super Smash Bros. Ultimate ist (die einzigen drei Spiele, die auf der Switch 69,99 € kosten, während alle anderen Spiele auf dem System 59,99 € kosten).

Wir kennen auch den Preis für einige der Zubehörteile und Controller: