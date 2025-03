Nintendo Switch 2 mit KI-Auflösungsskalierung

HQ

Die neuesten Informationen zu Nintendos neuer Konsole, Nintendo Switch 2, sind vom US-Patentamt eingetroffen. Es wird Verbesserungen in der Technologie zur Auflösungsskalierung mithilfe von künstlicher Intelligenz beinhalten. Diese Ergänzung zielt darauf ab, die visuelle Qualität von Spielen zu optimieren, um ein schärferes Erlebnis zu bieten.

Die KI-Technologie zur Skalierung der Auflösung ermöglicht es, die Auflösung von Bildern in Echtzeit zu erhöhen und so die visuelle Qualität ohne Leistungsverlust zu verbessern. Zukünftige Switch 2-Nutzer können sich also auf eine mehr als spürbare Verbesserung der Bildqualität freuen. Da ein Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt gegeben wurde, werden weitere Details zur neuen Konsole bei der Nintendo Direct am 2. April bekannt gegeben.