Nintendo Switch 2 hat jetzt eine native Version von ARK: Ultimate Survival Evolved

Es stimmt, dass der Katalog der einheimischen Titel der Nintendo Switch 2 noch in den Kinderschuhen steckt, aber wir haben bereits mindestens eine gute Sammlung von Drittanbietern, die uns bis 2026 überbrücken können, was viel, viel vielversprechender ist als dieses Launch-Jahr. Und eines der Spiele, die jetzt vollständig Teil des Switch 2-Erlebnisses sind, ist ARK: Survival Evolved, das heute seine ARK: Ultimate Survivor Edition veröffentlicht.

Diese Version enthält das Basisspiel und alle wichtigen Erweiterungen, die bereits veröffentlicht wurden: Scorched Earth, Aberration, Extinction und Genesis Part 1 & 2, alle optimiert und poliert, um die Vorteile der neuen Hardware zu nutzen. Der Patch für die Ultimate Survivor Edition sorgt für flüssigeres Gameplay, höhere Leistung und Auflösung, hochwertige Schattierung und Anti-Aliasing. Alles, was du von einer Ultimate Edition des Spiels erwarten würdest, ist hier.

Außerdem gibt es diese ARK: Ultimate Survivor Edition im eShop mit einem Rabatt von 60 % bis zum 6. November. Im Moment kann es Ihnen für 19,99 € gehören, oder für 7,99 €, wenn Sie das Spiel bereits auf Switch 1 besitzen und es auf die nächste Stufe bringen möchten.

Bist du bereit für das ultimative Überleben mit ARK: Ultimate Survivor Edition?