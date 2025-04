Nintendo Switch 2 Hardware – Hands-on-Eindrücke – was mir am besten und am wenigsten gefallen hat

HQ

Ich sitze jetzt in einem Flugzeug, das kurz vor dem Start steht, nachdem ich den Vormittag beim Nintendo Switch 2 Premieren-Event in Paris verbracht habe. Mit anderen Worten, alles, was ich mit dem neuen System, seinen Spielen und seinen Peripheriegeräten erlebt habe, ist noch recht frisch, aber ruhig genug, um es nach einigem Nachdenken mit Ihnen zu teilen. Wenn ihr zuerst mehr über Spiele lesen wollt, geht bitte hier zu meinen Impressionen von Metroid Prime 4: Beyond und hier zur Vorschau auf Mario Kart World, mit Donkey Kong Bananza und mehr, die kurz darauf folgen werden.

Wie sieht die neue Konsole aus und wie fühlt sie sich an? Mit den Switch2Gate-Leaks, die Nintendo im Dezember und Januar in Hülle und Fülle erlitten hat, wussten Sie bereits über die meisten seiner Funktionen Bescheid, während die Enthüllung im Januar und die gestrige Switch 2 Direct die offiziellen Aspekte, Spezifikationen, Veröffentlichungsdetails und mehr mehr mehr oder weniger abgeschlossen haben. Dies ist also nicht der richtige Ort für mich, um über TFLOPS, verrückt überteuerte Software oder detaillierte spielspezifische Einblicke zu sprechen. Hier teile ich mit, wie ich mich persönlich mit den verschiedenen Komponenten gefühlt habe, einschließlich einiger interessanter Erkenntnisse. Und um dem Ganzen einen Kontrast zu geben, lassen Sie uns sowohl über das Gute als auch über das Schlechte sprechen.

Ich mochte: Es fühlt sich leicht an!

Die Nintendo Switch 2 als Handheld-Konsole wirkte auf mich gleich beim ersten Mal überraschend leicht. Ich bin in letzter Zeit an mein gutes altes OLED-Modell gewöhnt, und die Switch 2 fühlte sich tatsächlich leichter an. Das ist es nicht, wenn meine Zahlen stimmen, also ist es eher ein Gefühl, das vielleicht mit der Gewichtsbalance zu tun hat, oder damit, dass der Bildschirm mit 7,9 Zoll fast einen Zoll größer ist als das OLED-Panel, aber glauben Sie mir, das halbe Kilo fühlte sich nach etwas weniger an.

Hat mir gefallen: Guter Nicht-OLED-Bildschirm

Aufgrund des bereits erwähnten OLED-Bildschirms hatte ich erwartet, dass dies DAS Downgrade sein würde, da es das Einzige ist, was sich im Vergleich zum 3,5 Jahre alten Update schlechter anfühlt oder aussieht. Aber es ist nicht so auffällig, mit der zusätzlichen Größe, der anständigen Helligkeit für LCD, den guten Schwarztönen, den überzeugenden Farben, der HDR-Unterstützung und der Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, ganz zu schweigen von der Erhöhung der Pixelzahl von 720p auf Full-HD 1080p, was eine große Pixeldichte für die Größe bedeutet. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich erwarte in Zukunft ein Switch 2 Premium-Modell mit einem noch glänzenderen und glänzenderen OLED-Bildschirm, aber die wenigen Spiele, die ich gespielt habe, sind aus dem Bildschirm herausgesprungen und haben ihn mit Anmut gefüllt. Davon abgesehen habe ich viel mehr Zeit im angedockten TV-Modus verbracht, um Videos und Eindrücke zu vereinfachen.

Hat mir nicht gefallen: Kleines Upgrade des Systemmenüs und der Benutzeroberfläche

Nach dem, was wir auf der Switch 2 Direct gesehen haben, und dem wenigen, was während des Premiere-Events gezeigt wurde, sieht es so aus, als ob die Benutzeroberfläche ziemlich gleich bleiben wird. "Wenn etwas funktioniert, ändere es nicht", oder? Nun, ja, aber auch wenn ich das sauberere, nicht geclusterte Home-Menü der ersten Switch zu schätzen wusste, als ich von den servicevollen, Smart-TV-ähnlichen Vitrinen der PS5 oder der Xbox Series kam, hoffte ich hier auf eine kleine Überarbeitung, um es effizienter und frischer für das Auge zu machen. Natürlich müssen wir bis zum Start im Juni warten und sehen.

Ich liebte: Das magnetische abnehmbare System für den Joy-Con 2

Ich war mir nicht sicher, als es zum ersten Mal durchgesickert ist, jetzt bin ich von dieser intelligenten Lösung überzeugt, auch wenn wir sehen müssen, wie sie den Test der Zeit übersteht. Es funktioniert einfach bequem, auf sehr angenehme Weise und für ein stabileres, widerstandsfähigeres Ergebnis. Ich hoffe, dass es nicht mehr wackelt, aber allein die Geste selbst ist so einfach auszuführen, dass sie die gute alte Switch 1 Joy-Con-Rutsche ziemlich ungeschickt, reibungsfähig und uncool macht. Das Trennen der Controller von der Switch 2-Konsolen-/Bildschirmeinheit oder vom Grip-Adapter ist so einfach wie das Drücken der mittlerweile recht großen Entriegelungstasten, damit sie sich lösen. Aber das angenehmere Gefühl ist, wenn man sie mit aller Anstrengung oder Reibung an das System anbringt, indem man sich ihnen einfach den Magneten nähert, um zu sehen, wie sie klicken, als ob man die Kraft benutzt. Ein etwas anderer Sound, aber immerhin die erneuerte zufriedenstellende Switch-2-Geste. Oh, und die zusätzlichen Gurte lassen sich zum Glück auch viel einfacher ein- und ausstecken.

Ich liebte: Der Nintendo Switch 2 Pro Controller könnte der beste Gaming-Controller sein, den ich je ausprobiert habe

So einfach ist das. Ich hatte alles entweder mit den beiden Joy-Con 2-Controllern gespielt, die an der Handheld-Konsole befestigt waren, separat eigenständig oder mit dem mitgelieferten Grip-Zubehör, mit den Ergebnissen, die ich weiter unten kommentieren werde. Aber dann! Als Hades 2 an der Reihe war, habe ich mir den Switch 2 Pro Controller geholt und... oh meine Götter. Die Weichheit der höheren, unglaublich glatten Sticks, das klickende Gefühl sowohl der Gesichtstasten als auch des D-Pads (übrigens nur so werde ich Street Fighter 6 spielen). Die Ergonomie, die Form, das Design (ich persönlich entscheide mich für die schwarz-weiße Variante). Der HD Rumble 2, der über das Gerät verteilt ist, die zusätzlichen GL- und GR-Tasten, von denen man nicht wusste, dass man sie braucht, bis man ihnen den Mittelfinger zeigt (im wahrsten Sinne des Wortes). Die Stereo-Minibuchse. Dieser Controller ist wirklich ein Game Changer und fühlt sich für mich schon besser an als der Switch Pro Controller, der geliebte Wii U Controller und auch der DualSense und der Xbox Controller. ABER! Und was für ein Aber...

Ich mochte nicht: Wo. Sind. Mein. Analog. Auslöser. Nintendo?

Das war eines der Dinge, von denen ich naiv gehofft hatte, dass sie sie mit der neuen Konsole beheben würden. Vielleicht waren sie zu zerbrechlich für die Wii U, oder die Switch, da Kinder sie schlecht behandeln, oder zu unsinnig für die geteilte Wiimote-Nunchuck-Steuerung, aber warum sollte man den Standard ganz aufgeben?! Und das tat noch mehr weh, als ich den NSO-Gamecube-Controller (der jetzt die Tasten C, Home und Capture am oberen Rand hat) in die Hand nahm, um etwas von meiner geliebten F-Zero GX zu spielen. Die Ironie! Nintendo hatte die langlebigsten analogen Auslöser, und jetzt sind sie nirgends mehr zu finden, was die allmähliche Präzision zunichte macht, die einige Spiele und Genres erfordern. Und jetzt bin ich dabei, obwohl ich die anpassbaren GL- und GR-Tasten sowohl im Pro Controller 2 als auch im Joy-Con 2 Grip mag, warum fügst du sie nicht dem Joy-Con 2 hinzu, wenn du schon dabei bist? Auf diese Weise verhindern Sie, dass sie zu einem Systemmerkmal werden, das dazu verdammt ist, etwas Gelegentliches zu sein.

Gefallen hat: Die ergonomischeren Joy-Con 2 Controller

Sie können nicht mit meiner neuen Liebe oben verglichen werden, aber sie sind ziemlich nah an einem normalen Controller, der sowohl an der Maschine als auch am Grip oder eigenständig angebracht ist. Sie verstanden die Botschaft, dass wir größere Stöcke und Knöpfe, mehr Ruhefläche für die Finger und auch größere ZL, ZR, SL und SR brauchen. Und als Bonus sind sowohl der neuere HD Rumble 2 als auch die verbesserten Gyrosensoren genauer und nuancierter. Zusammen mit den Mausfunktionen und der Auswahl an bewegungsgesteuerten Aktionen sind sie ein beeindruckendes Upgrade. Mit der Zeit werden wir uns nach dem Driften umsehen müssen, ein Problem, das Nintendo sich nicht erlauben kann, zu wiederholen.

Hat mir nicht gefallen: Maussteuerung, wenn man komplexe Aktionen braucht

Bitte beziehen Sie sich auf meinen oben verlinkten Metroid Prime 4: Beyond Impressionen für weitere Informationen, aber TL; DR, ich glaube nicht, dass ich den Mausmodus für lange Sitzungen spielen werde, weniger, wenn ich sowohl ZR/R (wie es Ihre normalen Maustasten wären) als auch eine der ABXY-Gesichtstasten (wie es bei herkömmlichen Maustasten der Fall wäre) drücken muss. Es fühlte sich besser an, als ich später Drag X Drive und Nintendo Switch 2: Welcome Tour ausprobierte, anstatt Samus' Hardcore-Erfahrung, aber es ist klar, dass die Form der Joy-Con 2-Controller nur für eine begrenzte Anzahl von Anwendungen geeignet ist. Sie funktionieren ziemlich gut, wenn vertikale Controller geklickt oder bewegt werden, sie funktionieren viel besser als zuvor im NES-Modus seitwärts, und sie können bei dieser dritten Erfindung eine Weile lang funktionieren, aber es ist ein bisschen weit hergeholt, um ehrlich zu sein. Wie konnte eine einzige Form bei einem so abwegigen Ansatz den Nagel auf den Kopf treffen?

Hat mir gefallen: Schnellere Ladezeiten

Ja, ich habe die Ladezeiten nicht gemessen, aber ich habe gesehen, dass mehrere Spiele geladen wurden, und man konnte sagen, dass sie dieses Mal viel schnelleren Speicher verwenden. Das geschah sowohl mit Spielen der Switch 2 Edition als auch mit Zelda: Breath of the Wild, Kirby and the Forgotten Land oder Mario Party Jamboree, aber auch mit neuen Spielen wie Mario Kart World (erinnern Sie sich, wie lange es dauerte, bis die Wii U Strecken geladen hat?) und Donkey Kong Bananza. Es war eine dringend benötigte, viel gewünschte Verbesserung, und ich kann es kaum erwarten, viel mehr Software herunterzuladen, zu installieren und auszuführen, um zu bestätigen, was ein Sprung in Bezug auf die UX für diejenigen sein könnte, die von der ursprünglichen Switch kommen.

Ich habe keine Ahnung: Das Nintendo Switch 2 Dock und was es hinzufügt

Wie gesagt, dies basiert allein auf meiner Erfahrung. Auf dem Papier weiß ich zu schätzen, was das Dock 2 sagt. Die 4K-Ausgabe, die ausgefallenen Modeworte, an die Nintendo nicht gewöhnt ist, wie z. B. alternatives 1440p (2K) und VRR, der Lüfter, um all das abzukühlen... Aber die Sache ist die, dass ich nicht mit dem neuen Dock 2 selbst herumspielen konnte, da sie unantastbar waren und nur darauf warteten, zusammen mit dem Rest der Hardware und Peripheriegeräte hinter einer Schutzscheibe verwahrt zu werden. Sind die Kabel jetzt leichter zu handhaben? Wird es zu warm? Sind die verschiedenen Anschlüsse gut zu erreichen? Ist es schonender für die Switch 2-Einheit, wenn Sie sie landen oder vom Dock anheben, um Kratzer zu vermeiden? Ich denke, ich muss mir meinen vollständigen Nintendo Switch 2-Test ansehen...

Ich werde dies aktualisieren, wenn etwas anderes auftaucht, indem ich meine praktischen Notizen zu den verschiedenen Spielen durchsehe oder wenn Sie in den Kommentaren unten Fragen stellen, aber so denke ich vorerst über die Switch 2-Hardware. Und eine Erkenntnis: Dies ist einer dieser Fälle, in denen sich etwas persönlich und auf engstem Raum komplett verändert, meist zum Besseren. Videos und Bilder werden vielen der hier besprochenen Dinge nicht gerecht, wenn Sie also interessiert sind, probieren Sie es aus, bevor Sie sich für einen Kauf entscheiden.