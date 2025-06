Nintendo Switch 2 feierte auch in den USA einen rekordverdächtigen Start

HQ

Wenn Sie satte 3,5 Millionen Einheiten in drei Tagen versenden, ist es fast garantiert, auf dem Weg dorthin einige Rekorde zu brechen. Wir haben gesehen, dass dies in Japan und Spanien der Fall war, und es war auch in den Vereinigten Staaten der Fall.

Laut Circana-Daten (danke, VGC) hat der Switch 2 in der ersten Verkaufswoche in den USA bis zu 1,1 Millionen Einheiten verschoben, was ausreicht, um den alten Rekord der PlayStation 4 zu dezimieren.

Die Daten besagen sogar, dass 80 % der Käufer auch eine Version der Konsole mit Mario Kart World im Paket erworben haben, was bedeutet, dass allein in den USA der neueste Kart-Rennfahrer fast eine Million Mal verkauft wird.

Ansonsten waren die beiden größten zusätzlichen Spiele auf der Plattform Cyberpunk 2077 und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch 2 Edition, wobei die genauen Verkaufszahlen nicht genannt wurden.

Nintendo hat kein Verkaufsupdate veröffentlicht, seit die Zahl von 3,5 Millionen in Umlauf gebracht wurde, aber wenn man bedenkt, dass wir wissen, dass in den USA und Japan über zwei Millionen Einheiten verkauft wurden (über einen unterschiedlichen Zeitraum), ist es sehr wahrscheinlich, dass die Zahl von 3,5 Millionen zu diesem Zeitpunkt längst veraltet ist.