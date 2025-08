Nintendo Switch 1 lässt bei der Hardware an Luft verlieren, verkauft Spiele aber immer noch wie warme Semmeln

HQ

Nintendo Switch 2 und seine Spiele sind in den erst heute Morgen veröffentlichten Finanzergebnissen von Nintendo für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 stilvoll gestartet. Über 6 Millionen Konsolen und rund 8,67 Millionen Spiele dafür, davon über 5,6 Millionen Mario Kart World.

Bedeutet das, dass Switch 1 vom Angesicht der Erde und von den Interessen des Unternehmens getilgt wurde? Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Nintendo Switch 1 bleibt Nintendos finanzielles Herz, zumindest für ein weiteres Geschäftsquartal (und höchstwahrscheinlich auch für den Rest des Jahres). Der Grund dafür ist, dass im Vergleich zu diesen 8,67 Millionen Switch 2-Spielen 24,4 Millionen Exemplare von Switch 1-Titeln verkauft wurden. Nintendo weist darauf hin, dass diese Kopien auch mit der neuen Konsole kompatibel sind, so dass es möglich ist, dass einige neue Switch 2-Besitzer dazu beigetragen haben, diese Zahl zu erhöhen.

Auf der Hardware-Seite war mit einem Umsatzrückgang bei der Switch 1 im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen. Mehr als 50 % im Vergleich zum Zeitraum April-Juni 2025, als 2,1 Millionen Konsolen verkauft wurden. Dieses Mal sind es knapp eine Million Einheiten ( 0,98 Millionen, was insgesamt 153,1 Millionen verkaufte Nintendo Switch 1-Konsolen ergibt. Darüber hinaus geht die diesjährige Prognose von 4,5 Millionen Switch 1 aus, so dass Nintendo, wenn die Prognosen erfüllt werden, das Geschäftsjahr mit mehr als 155 Millionen verkauften Nintendo Switch 1 abschließen wird.

Zum ersten Mal seit der Veröffentlichung von Nintendo Switch 1 hat sich der Trend des Wachstums der Spielerzahlen verlangsamt.

Es klingt alarmistisch, ist es aber keineswegs, denn Nintendos jährliches Nutzerwachstum ist seit 2017 exponentiell und stetig gewachsen und von 19 Millionen Nutzern im Geschäftsjahr 2017-18 auf den Höchststand 2023-24 von 129 Millionen Nutzern gestiegen. Es scheint, dass Nintendo dann die potenzielle Obergrenze seiner Reichweite erreichte, denn im folgenden Geschäftsjahr sank die Zahl der jährlich aktiven Nutzer auf 128 Millionen.

Für diese Generation von Nintendo Switch 2 wird die größte Herausforderung des Unternehmens darin bestehen, das Engagement all dieser Benutzer so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, und der Bericht selbst beschreibt, dass eine seiner Kernstrategien darin bestehen wird, seine "Evergreen"-Franchises weiterhin zu unterstützen und sie auf der neuen Hardware zu erweitern, Erwarten Sie also neue Teile der beliebtesten Franchises: Animal Crossing, Super Smash Bros., Pikmin, The Legend of Zelda, Pokémon und natürlich Super Mario.