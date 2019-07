Nintendo sucht Experten für Dungeons in Zelda: Breath of the Wild 2

Kritiker von The Legend of Zelda: Breath of the Wild bemängeln häufig das Dungeon-Design des Open-World-Titels, das die traditionelle Level-Struktur für den jüngsten Ableger vielerorts aufgebrochen hat. Die vier Bestien mit ihren Räumen erinnerten eher an Umgebungsrätsel, da Schöpfer Eiji Aonuma und sein Team die majestätischen Monster in der Spielwelt verankert haben. Da wir mittlerweile wissen, dass es einen zweiten Teil geben wird, stellen sich einige Fans die Frage, wie genau das Dungeon-Problem angegangen wird.

Es gibt Grund zu der Annahme, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild II genau dort ansetzen wird. Auf einer Webseite mit offenen Stellenangeboten von Nintendo Japan wurden zwei Jobs ausgeschrieben, in denen ein Grafik- und ein Level-Designer gesucht werden. In den Beschreibungen beider Positionen wird explizit von Dungeons gesprochen, denen die neuen Entwickler Form und Sinnhaftigkeit verleihen sollen.

Ein weiteres Detail, das sich aus diesen Stellenangeboten ergibt, sind die Fristen. Bis September können die Kandidaten ihre Unterlagen einschicken, dann möchte Nintendo offenbar in die Produktion starten. Noch gibt es keinen offiziellen Veröffentlichungstermin für die Fortsetzung von Breath of the Wild, aber wenn das das Level-Design noch nicht abgeschlossen ist, werden sich Fans noch eine ganze Weile gedulden müssen.

Quelle: Shacknews.