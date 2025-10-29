Nintendo stößt bei seiner Klage gegen Palworld

HQ

Als Palworld veröffentlicht wurde, dachten viele Leute, dass es Pokémon beunruhigend ähnlich ist. Obwohl es definitiv einige Ähnlichkeiten gibt, hat es auch viele einzigartige Funktionen, aber am Ende entschied sich Nintendo, den Entwickler zu verklagen Pocketpair.

Aber es ging nicht darum, wie das Pals des Spiels aussah, wie viele Leute dachten. Bei dem Rechtsstreit ging es mehr um die Spielmechanik, und Nintendo musste da einen Rückschlag hinnehmen. Gamesfray (danke, Windows Central) berichtet, dass das japanische Patentamt einen der Ansprüche von Nintendo zurückgewiesen hat, was die Verteidigung von Pocketpair stärken dürfte.

Das fragliche Patent wurde 2023 angemeldet (aber zwei Jahre früher angemeldet), und das Patentamt weist darauf hin, dass andere Spiele schon vorher ähnliche Spielmechaniken hatten, darunter die bereits klassischen ARK: Survival Evolved und Monster Hunter 4 von Studio Wildcard.

Nintendo hat im Grunde zwei Möglichkeiten: Entweder gibt es diesen Teil der Klage auf oder man versucht, seine Ansprüche zu modifizieren, um das Patentamt zu überzeugen. Letzteres ist wahrscheinlich das wahrscheinlichste Ergebnis, aber unabhängig davon ist der Rechtsstreit noch lange nicht vorbei, also erwarten Sie, mehr über diese Geschichte zu hören.