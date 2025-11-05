Nintendo Store-App endlich in Europa erhältlich

HQ

Besser spät als nie, wie man so schön sagt? Nintendo hat nun - fünf Jahre nach der ersten Veröffentlichung in Japan unter dem Namen "My Nintendo" - seine Nintendo Store-App in Europa veröffentlicht, sowohl für iOS als auch für Android. Warum es so lange gedauert hat, sei dahingestellt, aber hier ist es endlich.

Über die App können Benutzer Spiele, Konsolen, Zubehör und andere Nintendo-Goodies durchsuchen und kaufen. Nun, nicht ganz richtig - die eigentlichen Einkäufe laufen immer noch über den Browser, da die App einfach Links zum eShop öffnet, anstatt die Transaktionen intern abzuwickeln.

Ob die App in Zukunft ein vollwertiges Einkaufserlebnis bieten wird, bleibt abzuwarten. Aber im Moment müssen wir uns damit begnügen - was schließlich immer noch einfacher ist, als auf der Website auf dem Handy zu navigieren.

Hattest du schon die Gelegenheit, die Nintendo Store App auszuprobieren?