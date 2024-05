Nintendo stimmt dem Kauf des Switch-Portierungsstudios Shiver Entertainment zu

HQ

Wie viele von Ihnen wissen, reduziert die Embracer Group im Rahmen einer massiven Umstrukturierung ihres Geschäfts ihr Portfolio an Unternehmen und Mitarbeitern erheblich. Gearbox und Saber Interactive haben neue Eigentümer, während Free Radical Design schließen musste. Jetzt kennen wir das Schicksal eines anderen Studios des schwedischen Riesen, obwohl dieses eine andere, stabilere Muttergesellschaft gefunden zu haben scheint.

Die Embracer Group und Nintendo haben sich darauf geeinigt, 100 % von Shiver Entertainment zu kaufen, dem in Miami ansässigen Studio, das sich auf die Herstellung von Nintendo Switch-Versionen großer Titel spezialisiert hat. Zu ihren jüngsten Hauptwerken gehören Mortal Kombat 1 und Hogwarts Legacy, so dass es klar scheint, dass Nintendo einen Plan für die Zukunft mit ihnen hat. Wenn Sie uns fragen, ist es möglich, dass das Studio seine aktuellen Aktivitäten fortsetzt, indem es einige große Spiele von anderen Plattformen auf den Nachfolger der Nintendo Switch portiert, der später in diesem (Geschäfts-)Jahr erscheinen soll.

Shiver ist neben Next Level (Entwickler von Luigi's Mansion 3) und Retro Studios (Metroid Prime 4) das dritte nordamerikanische Studio von Nintendo.

Nintendo Life

Danke, VGC.