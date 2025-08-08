Nintendo stellt My Mario vor, eine Reihe von kinderfreundlichen Büchern, Spielzeug und Produkten für kleine Kinder

HQ

Nintendo hat eine neue Produktlinie vorgestellt, die auf ein viel jüngeres Publikum zugeschnitten ist. Bekannt als My Mario, ist dies eine Reihe von Produkten, die für kleine Kinder und Eltern gedacht sind und sehr einfache und lustige Bücher, Holzbausteine, Plüschtiere, Kleidung und sogar Küchenutensilien umfassen.

Laut Nintendo wurde uns gesagt, dass My Mario eine "Produktserie ist, die Eltern und Kinder gemeinsam genießen können", und obwohl die Ankündigungsschlüssel viele verschiedene Produkte versprechen, wurden bisher nur eine Handvoll offiziell angekündigt. Der Grund dafür ist, dass Nintendo plant, die Serie in Zukunft zu erweitern.

Wenn wir uns ansehen, was bereits enthüllt wurde, können wir ein Wood Block Set erwarten, das es Jugendlichen im Grunde ermöglicht, ihr eigenes Diorama des Mushroom Kingdom zu erstellen, mit dem zusätzlichen Effekt, dass jeder der Charakterblöcke (Mario, Luigi, Princess Peach und Yoshi ) einen doppelten Zweck erfüllt, indem er auch Amiibos ist. Hier werden zwei Sets verfügbar sein, eines davon ist ein dreiteiliges Set, das nur Mario, einen Pilz und einen ? Block. Der andere fügt alle zusätzlichen Extras hinzu und ermöglicht so kreativere Optionen.

Das zweite Schlüsselelement ist das Hello, Mario! Board Book, ein einfaches Bilderbuch, das Möglichkeiten bietet, den Mund von Mario zu öffnen und sogar sein Gesicht umzudrehen. Dies wird durch eine kostenlose App ergänzt, die auf Smart-Geräten und dem Nintendo Switch funktioniert und es Ihnen auch ermöglicht, mit dem Gesicht von Mario zu spielen.

Zu guter Letzt wird Nintendo eine Reihe von kurzen animierten Stop-Motion-Videos mit dem Namen It's Me, Mario! Stop Motion Shorts veröffentlichen, wobei jede Episode in der My Mario -App erscheint.

Der größte Haken an den physischen Produkten ist, dass sie nur in den Nintendo-Stores in Tokio, Osaka und Kyoto verkauft werden sollen, wobei derzeit keine weltweiten Verkäufe geplant sind.

