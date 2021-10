Nintendo stellt klar, dass Joy-Con-Controller heutzutage weniger schnell verschleißen

HQ

Die Joy-Con-Controller der Nintendo Switch haben viel verdiente Kritik einstecken müssen, weil die Geräte schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit Störfehler aufweisen. Vor allem im Bereich der Control-Sticks verursacht Probleme, was dazu führt, dass die Maschine Eingaben registriert, obwohl gar keine getätigt werden. Noch bevor die Nintendo Switch OLED veröffentlicht wurde, hat der Hersteller ausgesagt, dass das OLED-Modell ohne überarbeitete Joy-Cons ausgeliefert werden würde, was viele Fans ernüchterte. Vor ein paar Tagen wollte der Hersteller aber noch einmal klarstellen, dass die Joy-Cons, die man heute kauft, längst nicht mehr so fehleranfällig seien, wie die Geräte, die man vor vier Jahren beim Kauf der Hardware dazu erhalten hat:

"Der Grad der Abnutzung hängt von Faktoren wie der Kombination der Materialien und Formen ab", verrät der stellvertretende General Manager Toru Yamashita auf Nintendo.com. "Wir verbessern [unsere Produkte] konstant, indem wir untersuchen, welche Kombinationen weniger [stark] verschleißen. Wir haben erwähnt, dass sich die Spezifikationen der Joy-Con-Controllers nicht verändert haben und zwar in dem Sinne, dass wir keine neuen Funktionen, wie neue Tasten, hinzugefügt haben. Die in den Joy-Con-Controllern verbauten Analog-Sticks, die mit der Nintendo Switch - OLED-Modell ausgeliefert werden, entsprechend jedoch der neuesten Version mit allen Verbesserungen."

Yamashita verweist abschließend darauf, dass die überarbeiteten Joy-Cons auch in den separat erhältlichen Nintendo-Switch-, Nintendo-Switch-Lite- und in den diversen Controller-Bundles verbaut sind, die man aktuell kaufen kann. Wenn ihr eure defekten Controller ersetzen müsst, dann solltet ihr vermutlich aber trotzdem sicherheitshalber die moderneren Iterationen wählen, sofern verfügbar. Hat jemand von euch negative Erfahrungen mit neueren Switch-Controllern gesammelt?