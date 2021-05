Nintendo stellt drei Spielmodi in Mario Golf: Super Rush vor

You're watching Werben

Nintendo veröffentlichte heute einen Videoüberblick von Mario Golf: Super Rush. Im neuen Trailer werden Steuerungsoptionen, Charaktere und Spielmodi vorgestellt, die ab dem 25. Juni auf der Nintendo Switch bereitstehen. Bewegungssteuerung ist selbstverständlich verfügbar, doch wer sich bei Aufschlägen mehr Präzision wünscht, der darf auch zum festen Controller greifen. Es gibt darüber hinaus eine Scanner-Funktion, die es Spielern erleichtern soll, das 3D-Terrain genau unter die Lupe zu nehmen. Das könnte hilfreich sein, da einige Kurse Hindernisse, wie Twister oder Pokeys beinhalten.

Wind und das Terrain müsst ihr beim Planen eurer Schwünge beachten, doch die Entwickler visualisieren die Flugbahn des Golfballs bereits in der Kraftanzeige am rechten Bildschirmrand. Neben dem normalen Aufschlag gibt es zwei spezielle Schwungarten: "Curve Shots" tangieren Hindernisse schon in der Luft leicht, während "Spin Shots" dafür sorgen, dass sich der Ball erst nach der Landung dreht.

You're watching Werben

Im Multiplayer-Modus von Mario Golf: Super Rush treffen bis zu vier Charaktere aufeinander. Insgesamt 16 Spielfiguren stehen euch zur Verfügung, außerdem dürft ihr einen eigenen Mii wählen (dazu gleich mehr). Die vorgefertigten Charaktere haben individuelle Werte und Spezialfähigkeiten, die in den beiden actionreichen Spielmodi Speed Golf und Golf Battle zum Einsatz kommen. In diesen beiden Spielvarianten flitzt ihr zusammen mit euren Konkurrenten über das Golffeld.

In "Speed Golf" rennt ihr über das Spielfeld, um euren Ball einzuholen, Unterwegs sammelt ihr Items, um beispielsweise Ausdauer zu regenerieren und einen anderen Vorteil zu erhalten. Ihr solltet Hindernissen ausweichen und darauf achten, dass euch eure Gegner nicht mit einem fiesen Trick aus dem Weg schubsen. "Battle Golf" greift dieses Konzept auf und versetzt es in eine Arena. Vier Spieler wetteifern auf einem speziellen Spielfeld darum, wer zuerst drei Golfbälle einlocht. Diese Arena verfügt über neun Löcher, doch in jedes passt nur ein einziger Ball hinein.

Abgeschlossen wurde die Präsentation mit einem ausführlicheren Blick auf den Modus "Golf Adventure". In diesem Bereich spielt ihr mit eurem eigenen Mii, die oder der mit „Bewohnern aus dem Pilzkönigreich interagiert". Nintendo bezeichnet diesen Bereich als Tutorial mit speziellen Herausforderungen, Missionen und sogar Bosskämpfen. Ihr gewinnt während des Spielens an Erfahrung, mit der ihr anschließend die Werte eurer Mii-Figur verbessert. Das Ergebnis eurer harten Arbeit dürft ihr sogar in den Online-Modi einsetzen, wenn ihr wollt.

Diese Charaktere sind in Mario Golf: Super Rush verfügbar: